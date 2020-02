Aux Jours, nous ne sommes pas peu fiers de notre petite Maya. L’abeille gilet jaune et noir, débarquée, avec ses revendications, en avril 2019 à la rédaction des Jours sous la plume de Cécile Cazenave, devient aujourd’hui un livre publié aux éditions Marabout (15,90 €, pas cher pour faire son miel des abeilles). Et ce livre, abonné·e·s des Jours, c’est un peu le vôtre puisque la série Il faut sauver le soldat Maya est née de vos votes. Chaque année, en effet, une conférence de rédaction de la Société des amis des Jours – qui regroupe les abonné·es actionnaires – détermine un certain nombre de sujets d’enquête qui sont ensuite soumis aux votes des lecteurs et lectrices jouristes. Et en 2018, c’est le sujet « La dernière des abeilles, enquête sur une catastrophe écologique » qui avait été plébiscité, donnant lieu quelques mois plus tard à la publication de la série Il faut sauver le soldat Maya. D’ailleurs, en 2019, les jouristes ont élu « Du cargo au frigo, aliments voyageurs et circuits courts » et la série arrive sur Les Jours… très bientôt.

Beaucoup de chemin parcouru depuis par notre Maya jusque chez les libraires, et il fallait la plume joyeuse, précise et extrêmement bien informée de Cécile Cazenave pour conter,épisode par épisode, l’éradication des abeilles qui meurent par millions dans l’indifférence quasi générale alors que, rien qu’en Europe, un tiers de l’alimentation humaine dépend de la pollinisation. Épisode après épisode (aujourd’hui des chapitres dans le livre), Cécile Cazenave raconte, dénonce cette catastrophe écologique et décrit par le menu tout ce qui tue à feu pas si petit que ça notre pauvre Maya : les pesticides, les acariens vampires d’abeilles, le redoutable frelon asiatique serial-killer d’abeilles et, bien sûr, le réchauffement climatique. C’était notre toute première collaboration avec Cécile Cazenave, journaliste indépendante du collectif Le terrier, et ce n’était pas la dernière : depuis, elle a signé Extinction Rebellion : action, en s’immisçant au cœur du mouvement écologiste, et la voilà désormais attelée à la saison 2 de La fin du monde, où elle nous raconte la catastrophe planétaire à l’œuvre sous nos yeux.