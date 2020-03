Et pour quelques centimes de plus…

Chères jouristes, chers jouristes,



À partir du mois d’avril, nous allons augmenter nos tarifs de 0,90 € par mois. Il est important que nous vous expliquions pourquoi.



Vous avez pu lire nos séries et constater que Les Jours ne lésinent pas quand il s’agit d’investir dans le journalisme : nos obsessions creusent leurs sujets jusqu’à l’os et ne lâchent jamais leur piste, au point de gagner de nombreux prix (Albert-Londres, Anticor, Louise-Weiss…), d’être édités en livres ou d’être consultés pour une série documentaire sur Netflix !



Le journalisme de qualité, indépendant et sans publicité est un bien essentiel, mais il est cher à produire et ces lauriers – qui nous flattent énormément – ne payent pas les journalistes. Vos abonnements sont notre principale source de revenus.

Nos tarifs sont restés inchangés pendant 4 ans, et nous avons besoin de passer un palier rapidement. La croissance régulière du nombre d’abonné·e·s nous a permis de nous approcher de l’équilibre… mais pas encore de l’atteindre. Dans ces moments importants, nous pensons qu’il est préférable de s’appuyer sur ceux en qui nous avons le plus confiance : vous.

Le tarif de base, à 9 € par mois en carte bancaire, va passer à 9,90 €. Le tarif mensuel de paiement par prélèvement va passer de 8,5 € par mois à 8,90 € par mois. Les tarifs annuels et semestriels seront également réévalués dans des proportions similaires.