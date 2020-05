« Les dessous des “Jours” »

Chères jouristes, chers jouristes,



Si on nous avait dit, en rédigeant le dernier épisode des « Dessous des “Jours” », que le prochain s’écrirait également en milieu confiné, nous aurions certainement ri. Et puis, un mois plus tard, nous revoilà. Il est midi, nous sommes le premier mercredi du mois : ne nous laissons pas abattre.



« Les Jours » confinés. Toujours aucune nouvelle de ce guacamole abandonné dans le réfrigérateur des Jours au soir du premier tour des élections municipales : nous n’avons pas remis un pied dans nos locaux depuis le 15 mars. Et ça va se poursuivre : la décision a été prise, puisque, bon an, mal an, le télétravail est possible, même si un peu sportif, de continuer sur ce mode-là après le 11 mai, date officielle du déconfinement. En revanche, nous sommes très inquiets pour le devenir de ce guacamole, qui pourrait être le prochain pangolin d’un futur coronavirus.

« Les Jours » confinés (2). Et la petite santé ? On ne relève à ce jour qu’un cas de Covid-19 parmi l’équipe permanente des Jours et qui s’est réglé assez vite, en une semaine et sans hospitalisation. En revanche, plusieurs cas de pétage des plombs ont été observés chez les parents de jeunes enfants. Il nous faut également déplorer chez l’un de ces enfants une litanie, à la longue assez usante, d’insultes du capitaine Haddock, pas toujours facile à assumer socialement quand il s’agit de traiter le moindre passant de « Maudit imbécile ».

Sounds no good. Soundsgood, le prestataire de playlists musicales auquel nous avions jusqu’à présent recours pour accompagner les épisodes de nos séries, a eu le mauvais goût d’être racheté à la mi-avril. Conséquence immédiate : la fermeture de son service dès le 1er mai. Aïe. Alors que Les Jours ont quelque 350 playlists en magasin là-bas. C’était compter sans notre développeur Adrien Eraud qui a bidouillé le machin et c’est ainsi que, désormais, dans l’onglet « La playlist », sous le titre des articles, vous continuez de trouver les morceaux dégotés par Sophian Fanen pour en accompagner la lecture.

Sans « Les Jours ». La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a annoncé sur Twitter la création d’une nouvelle rubrique sur le site gouvernemental consacré au coronavirus, et ce pour donner « accès aux articles de médias français luttant, dans le cadre de la crise sanitaire, contre la désinformation ». Un gouvernement qui trie le journalisme ? Qui décide quelle source est sûre et quelle source ne l’est pas ? Et qui ne sélectionne que ce qui l’arrange ? Impensable. Bien évidemment, ce sera sans Les Jours qui refusent d’apparaître sur cette page de communication officielle. Ce mardi après-midi, le ministre de la Culture Franck Riester a fini par annoncer la suppression de ladite page. Le pouvoir des Jours, quand même (et aussi la large réprobation qui a suivi, on est d’accord)…

Le mot des « Jours » que vous ne connaissiez pas : « la gardav’ ». Les locaux des Jours, c’est un grand open space et une toute petite pièce d’à peine 6 mètres carrés. À notre arrivée, un bureau squattait quasiment la totalité de ce micro-espace, lui donnant l’air patibulaire d’un local de garde à vue. Et c’est ainsi que cette petite salle de rendez-vous et de réunions a pris le doux sobriquet de « gardav’ ». « On se voit en gardav’ ? » « Quelqu’un a réservé la gardav’ ? » Et en ce moment : « Vivement qu’on puisse retourner en gardav’. »



Si vous avez raté le début… Nous vous annoncions le mois dernier l’arrivée prochaine d’une grande série internationale, la voici : La traque. Il s’agit d’un gros travail que mène depuis plusieurs mois la journaliste Lena Bjurström sur Anwar Raslan, le plus haut gradé syrien jamais arrêté pour crimes contre l’humanité. Déjà cinq épisodes de La traque pour saisir ce personnage aux multiples facettes qu’est cet ancien colonel des renseignements syriens, jugé en Allemagne depuis le 23 avril. Et d’autres épisodes arrivent très vite pour suivre cette quête haletante de justice. Pour illustrer cette formidable enquête qui rôde entre Le Bureau des légendes et Homeland, Sébastien Calvet a fait appel au dessinateur Jean-François Desserre qui avait déjà illustré la saison 2 des Revenants, la série de David Thomson sur les jihadistes français.

Les titres auxquels vous avez échappé. « Pour Édouard Philippe, sortie seems to be the hardest word », ça c’est pour l’annonce du plan de déconfinement par le Premier ministre le 28 avril dernier, mais nous nous sommes dit que nous n’avions pas à mêler Elton John à cette sombre histoire.

