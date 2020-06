Explorez l’espace podcasts des « Jours »

Chères lectrices, chers lecteurs, chères auditrices, chers auditeurs,



car oui, nous pouvons aussi parler d’auditrices et d’auditeurs : notre espace podcasts est désormais accessible, avec les productions Les Jours et la très riche base de podcasts de feu Les Croissants, et prêt à recevoir de futures obsessions sonores.

Vous pouvez y retrouver plus facilement les productions déjà réalisées par Les Jours :



Jours de polar . Dans chaque épisode, une histoire policière des Jours racontée par des comédiens et des comédiennes. Ces récits ne sont pas inspirés de faits réels, ce sont des faits réels.



. Dans chaque épisode, une histoire policière des racontée par des comédiens et des comédiennes. Ces récits ne sont pas inspirés de faits réels, ce sont des faits réels. La voix Depardon . À chaque épisode, Raymond Depardon, interviewé par Sébastien Calvet, évoque une scène de son documentaire sur l’enfermement psychiatrique, 12 jours . Un entretien sonore en neuf parties.



. À chaque épisode, Raymond Depardon, interviewé par Sébastien Calvet, évoque une scène de son documentaire sur l’enfermement psychiatrique, . Un entretien sonore en neuf parties. Je, tu, iel . Les Jours sont allés à la rencontre d’une bande, un groupe de potes qui ne s’identifient ni en « F » ni en « M », qui ne disent ni « il » ni « elle » mais « iel ». Un podcast au non-binaire pluriel.



. sont allés à la rencontre d’une bande, un groupe de potes qui ne s’identifient ni en « F » ni en « M », qui ne disent ni « il » ni « elle » mais « iel ». Un podcast au non-binaire pluriel. Obsessions : le making of. Pourquoi avons-nous lancé telle série ? Qui mérite d’entrer dans le « Magouillotron » ? Et qui élabore les playlists qui accompagnent nos obsessions ? Découvrez notre making of.



Nouveau : vous pouvez aussi y découvrir ou redécouvrir l’énorme base de podcasts de feu l’application Les Croissants (lire l’épisode 65, « “Les Jours” livrent “Les Croissants” »). Retrouvez les centaines et centaines de chroniques audio produites par ce média trop tôt disparu, classées par catégories. Du cinéma, du manga, de la gastronomie… Tendez l’oreille !



Vous en avez déjà pour plusieurs heures d’écoute, en attendant de futures nouveautés sonores.

Vous pouvez y naviguer via le menu « burger » en haut à gauche de votre écran, ou depuis les liens sur la page d’accueil, ou encore en créant un signet pour accéder directement à ce service : lesjours.fr/podcasts

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne écoute !