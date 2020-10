« Les dessous des “Jours” »

Salut les jouristes,



Quatorzième édition des « Dessous des “Jours” » qui, comme la sirène, résonne chaque premier mercredi du mois. En attendant les surprises des Jours à venir (quatre obsessions dans le mois, plus des bonnes choses dans les oreilles, on ne vous dit que ça…), voici la dernière tranche de vie de votre média préf.



Rencontre jouriste. Même pas peur du Covid, vous étiez nombreux et nombreuses le 22 septembre dernier à la soirée de rentrée et de soutien aux Jours. Au menu : notre campagne de crowdfunding d’abonnements, comment et pourquoi il faut soutenir Les Jours par Julia Cagé, économiste spécialiste des médias et présidente de la Société des amis des Jours, et la présentation des séries de rentrée par plusieurs de leurs autrices et auteurs : Lena Bjurström (pour La traque), Aurore Gorius (pour Les conseillers, saison 3), Yann Levy (pour Police partout), Cécile Cazenave (pour Fin du monde, fin du mois), Thierry Lévêque (pour Les ombres de “Charlie”), Sophian Fanen (pour Musiques noires, or blanc), Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts (pour L’héritier)… Déçu·e d’avoir raté ça ? La soirée est à revoir ici, sur notre page Facebook.

Et pour 2 000 abonné·e·s de plus. Tiens, la campagne justement. Il n’y a plus qu’un mois avant la date limite du 6 novembre et maintenant, il faut vraiment foncer pour arriver aux 2 000 abonné·e·s supplémentaires dont nous avons besoin pour continuer à produire le journalisme de qualité, innovant, indépendant et sans pub pour lequel toute l’équipe des Jours se démène depuis quatre ans. D’ailleurs, ici, on vous dit tout : ce qu’on gagne, ce qu’on dépense et à quoi sert votre abonnement. Après ça, hop, on s’abonne, on abonne sa famille, ses ami·e·s, ses animaux domestiques, on demande dix abonnements Les Jours à son patron, son comité d’entreprise, le père Noël, on fait un don depuis le compte en banque de sa mémé, on dilapide tout son héritage dans Les Jours ; tout est possible, car vous méritez Les Jours !

Si vous avez raté le début (1). Trois mois qu’Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos bassinaient l’équipe des Jours à chaque réunion sur leur envie de lancer une série consacrée à Arnaud Lagardère et à son empire en déliquescence. Il a suffi d’un scoop sur l’arrivée d’un ancien de Valeurs actuelles sur Europe 1 : hop, L’héritier était lancé. Une saga déjà prometteuse puisque, outre le susmentionné Louis de Raguenel, elle compte Vincent Bolloré et Bernard Arnault, les deux milliardaires se crêpant le portefeuille pour s’accaparer les restes de l’empire Lagardère. Bien sûr, Jade Lagardère est au casting.



Rendez-vous avec Corentin Sellin. Le mercredi 28 octobre, à partir de 19 h 30, Les Jours vous donnent rendez-vous avec Corentin Sellin, l’auteur de la série This is America. Notre spécialiste des États-Unis sera en direct et en vidéo sur la page Facebook des Jours afin de répondre à toutes vos questions sur l’élection présidentielle américaine et délivrer son analyse à quelques jours du scrutin. Si la situation sanitaire le permet, la rencontre pourrait se dérouler depuis un bar en compagnie des jouristes : on vous tient au courant.

Si vous avez raté le début (2). Étrange destin que celui de la série Fin du monde : la première saison, entamée en janvier 2019, se penchait sur les signes de l’effondrement en alternant articles longs et articles très courts dans un format innovant, à la façon des stories sur Instagram. La deuxième, démarrée en janvier 2020 alors que la crise climatique faisait flamber l’Australie, faisait le constat que la fin du monde était déjà là. La troisième vient tout juste de commencer : si plus rien ne devait être comme avant après le confinement, la rentrée a surtout un goût de bonne vieille crise économique. Et Cécile Cazenave explore le délicat chemin de crête entre l’indispensable lutte pour la planète et le combat crucial contre les inégalités. D’où son titre : Fin du monde, fin du mois.

Si vous avez raté la suite (1). On a suivi leur installation dans les soupentes du pouvoir, puis on les a vus affronter la crise de régime, les voici désormais en ordre de marche pour 2020 : c’est la troisième saison des Conseillers qui vient de débuter sur Les Jours, et elle est bien sûr toujours signée Aurore Gorius.

Une décennie d’attentats. C’est un format que nous avons testé avec « Le magouillotron » qui permettait, de Karachi à Fillon, de s’y retrouver dans toutes les affaires financières et de savoir où en était la justice. Le voici désormais adapté aux attentats depuis l’affaire Merah : « Terrorisme, une décennie d’attentats en France » est une façon de suivre le cours judiciaire de chaque attaque où le sang a été versé et qui a donné lieu à une saisine du parquet antiterroriste. À retrouver ici, en accès libre.

Si vous avez raté la suite (2). Qu’est-ce que ça pousse à cet âge-là… On les a découverts en première, les voici en terminale et ils sont toujours les tout premiers cobayes de la réforme du bac par Jean-Michel Blanquer : la saison 2 des Années bac est avancée avec déjà deux épisodes. Elle est signée, comme la première saison, par Maïté Darnault depuis le radiateur du fond de la terminale G4 du lycée Mounier, à Grenoble, avec toujours les photos de Pablo Chignard.

Nos abonné·e·s sont formidables. Et c’est une nouvelle preuve de cette formidabilité que vient de nous apporter un jouriste en créant le compte Twitter @lesjouristes, dont l’objet est de répandre l’amour des Jours dans le monde entier.

Le titre auquel vous avez échappé. C’était pour l’épisode du Jour d’après sur les tests du Covid-19, signé Nicolas Cori : « La morve aux trousses. » Et toutes ses déclinaisons : « Morve sur le Nil », « Chronique d’une morve annoncée », « La morve vous va si bien », « Morve à Venise », etc.