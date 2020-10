Onze minutes minimum, un quart d’heure maximum. Le temps d’un trajet dans les transports en commun pour un épisode ou d’un petit voyage en train pour avaler toute la série par les oreilles. L’occasion aussi de remplir intelligemment vos longues soirées de couvre-feu… Les Jours lancent un nouveau format journalistique : l’enquête lue par son autrice ou son auteur. Ce jeudi est en effet disponible le podcast issu de la série Musiques noires, or blanc, l’enquête sur le racisme dans l’industrie musicale signée Sophian Fanen, qu’il lit lui-même dans cette nouvelle version.



L’idée nous trottait dans la tête depuis un moment et vous, les jouristes, nous la demandiez régulièrement. Parce qu’on n’a pas toujours le temps de lire, parce que notre narration journalistique particulière se prête bien à l’écoute, nous avons décidé de la mettre en œuvre. Et ce, avec nos propres moyens, c’est-à-dire sur nos propres deniers. Mais comme nous attachons au son le même soin qu’à l’écrit, nous ne voulions pas d’une simple lecture de nos épisodes. Nous avons donc fait appel à Narkwa, un « beatmaker » – c’est ainsi qu’il se définit sur son compte Spotify où il partage ses créations – pour créer un habillage sonore propre à la série Musiques noires, or blanc.

La version sonore de l’enquête de Sophian Fanen est disponible dans notre nouvel espace podcasts et il rejoint une production qui va aller s’étoffant (sans même vous parler d’un « gros » podcast Les Jours qui arrive bientôt mais chut…). Vous y trouvez déjà La voix Depardon, où le cinéaste raconte son documentaire sur l’enfermement psychiatrique, Je, tu, iel, une série sur la fluidité des genres, ou encore Jours de polar, dans lequel des comédiennes lisent certains épisodes de nos séries de faits divers. C’est également ici que vous trouverez les making of de certaines de nos enquêtes, une thématique que nous comptons bien développer, ainsi que toute la production des Croissants, ce jeune média trop tôt disparu que nous avons décidé d’héberger : vous y trouverez près de 800 podcasts sur des sujets aussi variés que le scotch egg, l’équipe de France féminine de football ou le jeu vidéo Shadow of the Colossus. Variés, vous le voyez, mais tout à fait dans l’esprit des Jours.

Le podcast Musiques noires, or blanc, comme toute notre production sonore, est pour l'instant accessible gratuitement.

