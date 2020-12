Cris de joie et de colère : un mois chez « Les Jours »

Bonjour tous les jouristes,



C’est déjà la seizième édition des « Dessous des “Jours” » qui, comme la sirène, résonne chaque premier mercredi du mois. Et elle est particulière cette édition, parce qu’il y a plein de petits nouveaux chez les jouristes, arrivés à l’occasion de notre campagne d’abonnement qui – ça n’a pas pu vous échapper tant on l’a crié haut et fort avec moult gifs d’explosion de joie – a conduit à ça : Les Jours sont…

Si vous avez raté le début… Des technologies militaires qui, peu à peu, s’immiscent dans l’espace public pour surveiller les corps, reconnaître les visages, guetter les émotions ? Bienvenue dans Sous l’œil de Thales, une nouvelle série des Jours lancée ce mois-ci, signée Clément Le Foll et Clément Pouré. Il s’agit là d’une enquête sur ce géant français de la défense et de la surveillance, totalement ignoré des médias : un boulot pour Les Jours.

Si vous avez raté le début (2)… Décidément, c’est une thématique grandes oreilles ce mois-ci puisque l’autre série lancée s’intitule Sur écoute (toute référence à une série américaine particulièrement connue n’est pas tout à fait fortuite). À savoir le procès pour le moins historique de Nicolas Sarkozy : pour la première fois au cours de la Ve République, un ancien président de la République est jugé pour corruption. Et les écoutes en question sont au cœur des audiences, puisque c’est là, par téléphone, que se serait noué le pacte de corruption… En direct du tribunal pour vous faire vivre de l’intérieur cette audience hors norme : Aurore Gorius.

Le métier des « Jours » que vous ne connaissez pas : développeur. C’est un poste crucial dans un média en ligne : Adrien Eraud met en musique techniquement toutes les jolies choses que vous lisez, voyez, écoutez sur Les Jours. C’est lui qui a fabriqué nos applis, notre CMS (« content management system », système de gestion de contenu) et mille autres choses. Mais écoutons-le plutôt, nous lui avons demandé de décrire son métier. Mais comme Adrien est trop modeste, nous nous permettrons de rétablir la vérité dans des NPRJAA, c’est-à-dire des « Notes pour rendre justice à Adrien ».

« Pour faire simple, mon travail aux Jours est de faire en sorte que vous puissiez lire sans aucun problème toutes vos séries préférées [“sans aucun problème”, c’est-à-dire qu’Adrien a, par exemple, créé la fonction de reprise de lecture pour qu’on puisse poursuivre sur l’appli un article entamé sur ordinateur, une rareté dans la presse, nprjaa]. Je m’occupe donc du site internet et de l’application mobile que vous avez l’habitude d’utiliser, mais aussi de notre CMS, surnommé “Adrienne” [si ce CMS s’appelle ainsi, c’est parce que c’est Adrien qui l’a conçu spécialement et sur mesure pour Les Jours, de même que c’est lui tout seul qui a fabriqué l’appli Android et iOs, nprjaa]. Le CMS, c’est le site dans lequel Lucile Sourdès-Cadiou et François Meurisse, éditrice et éditeur des Jours viennent travailler sur les épisodes et dans lequel Sébastien Calvet, le directeur photo des Jours, met en ligne les images. Je travaille également beaucoup au quotidien avec Julien [Apack] et Augustin [Naepels] lorsqu’ils sont en manque de tableurs Excel, qu’il faut préparer une opération marketing ou quand vous rencontrez des problèmes techniques. J’essaye de répondre aux différentes envies journalistiques comme les podcasts, Face A, face B, Terrorisme : une décennie d’attentats en France… Ainsi qu’aux envies de nouvelles fonctionnalités [en fait, Adrien est capable de répondre à nos envies les plus folles, comme la fois où, en pleines municipales, on a dit : “Ce serait génial d’avoir un simulateur de second tour à Paris”, paf, il l’a fabriqué. Ou quand il a intégré une palette d’emojis dans notre CMS, pour qu’on puisse en mettre directement dans les articles 😙, nprjaa]. Je m’occupe également de garder à jour les différentes briques qui composent les sites et l’application mobile. Mon objectif principal est que vous nous écriviez le moins possible pour vous plaindre d’un problème [bref, si Adrien n’était pas là, Les Jours seraient un vilain blog et en plus, parce qu’il ne l’a pas dit non plus, nous n’aurions jamais découvert ses talents de pâtissier, car oui, par-dessus le marché, il déchire en gâteaux, Adrien, nprjaa].



Les cris des « Jours ». Ça ne vous a certainement pas échappé : l’embrouille autour de l’article 24 de la loi « sécurité globale » hérisse singulièrement les journalistes et tous ceux qui, comme Les Jours, considèrent comme inaliénable le droit des citoyens, qu’ils aient ou pas une carte de presse, à l’information. Rappelons, ça ne fait jamais de mal, l’article 1er de la loi de 1881 (« L’imprimerie et la librairie sont libres » – et aussi faire des sites cool comme Les Jours…) et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – et des femmes et des citoyennes, si on peut se permettre – : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux. » Dans ce débat qui a vu à peu près tout le monde dire à peu près n’importe quoi, Les Jours se sont joints à deux textes émanant de sociétés de journalistes et de médias français. Le premier rappelant que, même pas en rêve, nous n’accréditerons de journalistes auprès d’une quelconque autorité pour suivre une manifestation. Le second enjoignant le Premier ministre Jean Castex de mettre définitivement à la poubelle cet insidieux, louvoyant, dangereux article 24.

Les titres auxquels vous avez échappé. L’épisode 3 de La science du crime, consacré à la façon dont la gendarmerie scientifique fait parler les mouches présentes autour des cadavres, s’intitule « Toutes les larves de son corps ». Mais on n’est pas passés loin de « La vérité sort de la mouche des gisants » et de celui-ci, hommage aux Nuls, « La mouche qui pète le crime ». Sinon, on va se faire tout petits parce que celui-ci, on en a honte même pour cette rubrique des titres honteux, et même qu’on va le mettre entre parenthèses histoire de le planquer un peu plus, celui qu’on avait trouvé pour le Face A, face B évoquant un bel album de musique libanaise et une chanson des années 1970 sur une partouze (« De Beyrouth à biroute », allez salut et rendez-vous en 2021).