L’enquête de Lena Bjurström devient un podcast : « Colonel Raslan »

De mémoire de mail, l’idée remonte au vendredi 27 septembre 2019 à 13 h 01. Écrivant aux Jours pour proposer ce qui s’appelait alors « Le bourreau en fuite et les chasseurs de preuves, une histoire de guerre syrienne » et qui est devenu la série La traque, la journaliste Lena Bjurström ajoute : « Je travaille avec un réalisateur de podcasts, Brice Andlauer, et nous pensons tous deux que ce sujet pourrait très bien s’articuler à la fois à l’écrit et en podcast, les deux formats se répondant l’un l’autre. » Un an et huit mois plus tard, vous avez le résultat à portée d’oreilles : le podcast Colonel Raslan, la traque d’un bourreau, produit par Les Jours, est disponible sur la plateforme audio Audible. Cinq heures d’un documentaire sonore exceptionnel (promis, juré) en dix épisodes, dont les deux premiers sont à écouter ici.

Il s’agit de raconter l’enquête de notre journaliste, de suivre ses recherches, ses rencontres avec des victimes, ses hésitations, ses découvertes

Mais attention, le podcast n’est pas l’adaptation audio de notre série écrite par Lena Bjurström qui se plonge dans les affres de la répression de la révolution syrienne et retrace la traque – et désormais le procès – d’Anwar Raslan, le plus haut gradé syrien jamais jugé pour crimes contre l’humanité. Il s’agit là de raconter l’enquête de notre journaliste, de suivre ses recherches, ses rencontres avec des victimes, avec ceux qui se battent contre l’oubli, ses hésitations, ses découvertes. Brice Andlauer, auteur de plusieurs podcasts (dont Outsiders, une série documentaire sur les marginalités conçue avec Yann Plantier pour laquelle ils ont obtenu le prix Radio France de la révélation podcast 2020) et journaliste lui-même, s’est mis sur les traces de Lena Bjurström. Et depuis septembre 2019, il enregistre tout du travail de Lena : ses entretiens avec des victimes, ses coups de fil avec des sources, son voyage dans un lieu secret où sont entreposées des archives du gouvernement syrien destinées à monter des dossiers en justice, son reportage en Allemagne où Anwar Raslan, l’ancien colonel syrien, est toujours jugé pour crimes contre l’humanité, ses rendez-vous aux Jours…

« On vous emmène dans l’enquête avec nous, explique Brice Andlauer, pour entendre des choses qu’on n’entend jamais : Lena au téléphone, Lena sceptique face à une info, Lena qui se prend un vent, Lena surprise par telle ou telle vidéo. » Un rôle un peu difficile à avaler au début pour l’intéressée : « Devenir un personnage, ça m’a fait flipper. Je ne suis pas journaliste de presse écrite pour rien ; moi, je ne suis qu’une signature en bas d’un article. » Mais c’est précisément l’ambition du podcast, souligne Lena Bjurström : « Il fallait un passeur entre les histoires complexes qui se déroulent en Syrie et l’auditeur. » Brice Andlauer, lui, se met « à la place de l’auditeur avec une naïveté clairement assumée » : il interroge Lena, lui demande d’expliquer, de préciser.

Le compositeur Yannis Dumoutiers a compris tout de suite ce qu’on voulait. On lui a dit peu de choses : enquête, nostalgie d’une révolution tuée dans l’œuf, personnage trouble… Brice Andlauer, auteur du podcast

Ce podcast à la démarche singulière est également une grosse production, on a nos petites exigences quant à la qualité, aux Jours… La musique a ainsi été écrite tout spécialement pour Colonel Raslan par le compositeur Yannis Dumoutiers, habitué à habiller des films documentaires. « Il a compris tout de suite ce qu’on voulait, explique Brice Andlauer. On lui a dit peu de choses : enquête, course contre la montre, nostalgie d’une révolution tuée dans l’œuf, personnage trouble… » De même, la réalisatrice Lidwine Hô, d’Audible, a-t-elle accompli un incroyable travail de mise en son de l’enquête. Avec un souci systématique de fidélité aux faits et un soin scrupuleux apporté aux sons de reconstitution : l’évocation furtive d’une manifestation pendant la révolution provient effectivement de la rue syrienne, tel passage de frontière dont parle le commentaire est illustré par l’ambiance d’un véritable check-point en Syrie…

Les abonnés des Jours peuvent dès à présent découvrir gratuitement les deux premiers épisodes de Colonel Raslan, la traque d’un bourreau. Pour cela, rendez-vous dans votre « zone avantages », les jouristes ! Les huit autres épisodes (Branche 251, Le coffre-fort, Nuances de gris, Un cri silencieux…) sont quant à eux disponibles sur la plateforme d’Audible. La traque, elle, va se poursuivre sur Les Jours à l’écrit, jusqu’au jugement d’Anwar Raslan. Dans l’épisode 6 du podcast, la voix de Mazen Darwish, ancien prisonnier des geôles syriennes qui se bat aujourd’hui pour faire entendre les victimes, résonne longtemps : « D’accord, nous n’avons pas d’armes, mais nous avons des valeurs éthiques. »