«Dites, Les Jours, quand est-ce que vous allez en prison ? » Forcément, à cette question d’une abonnée des Jours, il y a eu un petit flottement. Mais que voulez-vous, c’est ainsi que s’est ouverte la conférence de rédaction réservée aux jouristes le jeudi 20 mai dernier. Une tradition aussi vieille, enfin aussi jeune, que Les Jours, qui remonte même en fait à avant la naissance du site. Au printemps 2015, lors de notre opération de crowdfunding, nous mettions ainsi au vote plusieurs thèmes d’enquête et c’est vous qui aviez choisi celui de la com, donnant lieu à deux séries des Jours : Good com, bad COP, sur la communication et la COP21, par Nicolas Cori, puis Les communicants, pour laquelle Aurore Gorius a enquêté sur ce métier étrange à l’occasion de la présidentielle de 2017. Car on est comme ça, aux Jours, chaque année, les abonné·e·s choisissent une nouvelle série. C’est également ainsi que sont nées Du cargo au frigo, par Thibaut Schepman, ainsi qu’Il faut sauver le soldat Maya, par Cécile Cazenave.

L’idée est de nous faire sortir de nos cadres de réflexion habituels, de faire émerger des sujets que nous n’aurions pas vus, de faire naître des idées…

Cette année, la conférence de rédaction des jouristes s’est, pour la première fois, tenue en visioconférence, la faute à un certain virus. Défaut : nous avons été d’une sobriété de chameau sans pouvoir offrir un verre aux abonné·e·s. Avantage, parmi la quarantaine de jouristes présents, tous n’étaient pas parisien·ne·s, et on en a même relevé jusqu’en Finlande. La conf a duré deux heures nourries de discussions passionnantes.