Adieu plastique, soyez à l’avant-gourde

Désastre climatique, pollution de la planète, cocktail toxique pour l’organisme… Il y a un an, je vous ai sérieusement déprimés en vous révélant que le plastique n’était pas aussi magique que l’industrie voulait nous le faire croire (lire la saison 1, Les plastiqueurs). Le problème est que je n’aime pas faire pleurer les gens, surtout quand ils lisent Les Jours. C’est pas humain. Me revoilà donc, une année de pandémie plus tard, avec une dose(tte) d’espoir et quelques alternatives pour vous aider à divorcer du tout-plastique. Autant être honnête, je ne viens pas avec un cargo de solutions – le cargo, ce serait un traité international contre la pollution plastique ou des lois nationales vraiment ambitieuses – mais plutôt avec un vélo-cargo, chargé d’idées simples et accessibles pour vous déplastifier un brin.

Mais après soixante-dix ans de vie commune, je suis consciente que le défi est de taille. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à écouter notre bon ami Tony Radoszewski. Mais si, souvenez-vous, le sympathique patron de Plastics, le puissant lobby américain de l’industrie qui, au début de la crise sanitaire, avait sommé le gouvernement des États-Unis d’interdire aux collectivités de proscrire les sacs plastiques, présentés – à tort – comme plus hygiéniques que ceux en tissu (lire l’épisode 8 de la saison 1, « Plastique : la tête dans le sac »). À l’heure de la détox,