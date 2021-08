Plastique, voulez-vous vous doucher avec moi, ce soir ?

Quand on fait sa toilette, on croit qu’on sera plus propre après. En apparence peut-être, mais à l’intérieur, probablement pas. Car tout comme notre cuisine, notre salle de bains regorge de périls plastiques qui infusent en nous et dans l’environnement. Avant d’aviser les étagères, roulement de tambour. Celui du lave-linge. Précédemment, on a vu que nos textiles synthétiques libéraient un déluge de microfibres (lire l’épisode 4, « S’habiller sans plastique, c’est coton »). Or c’est durant le lavage qu’une bonne partie d’entre elles quittent le navire vestimentaire. Selon un rapport de l’Union internationale de conservation de la nature, « entre 15 % et 31 % des quelque 9,5 millions de tonnes de plastique rejetées chaque année dans les océans pourraient être des microplastiques, dont près des deux tiers proviennent du lavage des textiles synthétiques et de l’abrasion des pneus ».

Pour stopper ces fuites dans la nature, deux solutions. La première : un sac de lavage. La lessive terminée, on retire la boule de fibres qui s’est formée et on la jette à la poubelle. Elle finira incinérée : pas génial, mais tout de même moins dommageable qu’un voyage éternel dans l’air, l’eau ou la terre. Seconde option : on équipe sa machine d’un filtre qui récupère les microparticules de plastique à la sortie du lave-linge, comme celui de la marque Planet Care. Les cartouches sont rechargeables, chacune assurant une vingtaine de lavages.