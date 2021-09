Ma maison, cent plastiques

Alors, les plasticomanes, vous vous sentez comment, maintenant que vous mangez moins de plastique et que votre poubelle de tri a fondu comme banquise au soleil ? Certaine que vous avez retrouvé un poil luisant mais surtout l’envie folle d’aller encore plus loin. Après la cuisine (lire l’épisode 2, « Le plastique débarrasse la table ») et la salle de bains (lire l’épisode 5, « Plastique, voulez-vous vous doucher avec moi, ce soir ? »), il est temps de s’intéresser à la structure-même de ce havre où vous passez plus de la moitié de votre existence : votre logis. Je vais devoir commencer par une mauvaise nouvelle (c’est une habitude à prendre avec le plastique) : de la chambre aux dessous de toit, votre home sweet home tient plus de la maison en Lego que de celles des trois petits cochons, de paille, de bois et de briques.



Impossible de dire précisément dans quelle quantité de plastique vous vivez, cela dépend des matériaux et de l’année de construction de votre logement. Mais pour sûr, c’est énorme : ultraléger, isolant, non corrosif et surtout bon marché, le plastique est la vedette des chantiers. Selon une des rares études sur le sujet, menée en Finlande en 2019, le poids des plastiques représente « moins d’un pour cent du poids total du bâtiment ». Soit tout de même entre 6 et 28 kilos par mètre carré. Mais ils sont