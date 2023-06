Le Tour à l’envers

Patrick Lauret a passé une nuit dans la maison de Michel Drucker. C’était un soir d’été de 2006, l’orage grondait, l’hélico ne pouvait plus décoller en direction de Paris, alors le chauffeur a raccompagné l’animateur dans sa maison de Provence. Et c’est là que Drucker lui propose de dormir dans la chambre d’amis. Patrick a vu Michel souper en short, avec sa compagne et un maître d’hôtel. Le lendemain, Michel lui a offert deux bocaux de confiture et deux flacons d’huile d’olive des Alpilles. Tout de sa production. « Tu les donneras à ta maman. » Les deux hommes revenaient du Tour de France. Ils adorent ça. D’ailleurs, Michel avait glissé à Patrick : « Tu vois, je ne comprends pas les animateurs qui snobent le Tour. Ils doivent être un peu cons ! Leur public est là. »

Patrick Lauret a passé sa vie au volant : pour les passagers de la RATP (ligne de bus 27, entre porte d’Ivry et gare Saint-Lazare), pour les personnalités de France Télévisions invitées sur le Tour (de Michel Drucker à Sophie Davant), pour les coureurs épuisés (qui pouvaient monter dans la voiture-balai). Ses itinéraires se superposaient. Quand il circulait en bus, il tombait sur son ami Laurent Fignon, double vainqueur du Tour, qui habitait dans Paris intra-muros. La Ferrari rouge était garée place Pinel, dans le XIIIe. Patrick mettait un gros coup de klaxon. Quarante ans plus tard, l’ex-chauffeur roule principalement à vélo, 200 kilomètres par semaine, avec les copains de Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne. La conduite lui manque. « Enfin, surtout le Tour de France. »



Avant Patrick Lauret, son père, Jacques, également conducteur à la RATP, a lui aussi cheminé des milliers de kilomètres au volant de la voiture-balai

Sur sa table en verre, Patrick Lauret aligne les vingt-et-un laissez-passer de la Grande Boucle. Dix-neuf pour la télé, deux comme « pilote » de la voiture-balai, en 1995 et 1996. Il a eu ce privilège rare de mener le véhicule qui escorte le dernier coureur, « au cas où ». Le concurrent qui met pied à terre est tenu d’enlever son dossard. Il peut terminer l’étape à l’intérieur du « balai » mais il ne repartira pas le lendemain. La procédure existe depuis 1910, à la fois pour embarquer les naufragés et débusquer les éventuels tricheurs, qui naguère coupaient les routes en train. En 2022, le camion n’a embarqué que deux concurrents, mais il continue de remplir son office, sous la clameur du public. Il a été gris, bleu, rouge, blanc. Successivement gendarme, pompier, ambulance. Un balai de paille était accroché.