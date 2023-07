Adrien Petit, martyr à la montagne

Pendant quelques années, le camion-balai du Tour de France a trouvé un concurrent avec le camping-car de Michel et Réjean. Bolide à couchettes, équipé barbecue et toutes options. Les deux retraités du Ch’Nord collaient à la course, encourageant à pleines bronches l’enfant du pays, Adrien Petit, prêts à le dépanner d’une canette fraîche et d’un mot qui redonne le moral. Comme la véritable voiture-balai de l’épreuve, leur camping-car priait pour ne pas ramasser leur coureur flapi, cassé, fourbu, ce qui aurait marqué son abandon et une vallée de larmes (lire l’épisode 1, « Le Tour à l’envers ») ; le véhicule était là « au cas où », interdit de rouler sur le parcours et donc garé dans l’herbe. Il est arrivé que des coureurs s’arrêtent en catastrophe dans ce genre d’engins conduits par des supporters : les sanibroyeurs sont une invention de dieu. Grand prince, Adrien Petit a payé de sa poche la moitié de la déco sur la carrosserie de Réjean et Michel. Mais les deux fans n’ont pas pu se déplacer sur le Tour cette année : le contrôle technique a posé son véto.

Adrien Petit, dit « le Bison d’Arras », membre de l’équipe belge Intermarché-Circus-Wanty a donc confié son destin à la voiture-balai officielle du Tour de France – et un peu à ses jambes aussi. Il est la nouvelle figure du martyr. Le corps esquinté, le visage lavé par la douleur. En montagne, il chemine à une demi-heure des premiers – quarante -deux minutes ce mercredi à Courchevel, en Savoie, à l’issue de la 17e étape. Souvent à dix minutes de tomber sous les délais réglementaires et d’être éliminé. Il a chuté samedi dans les Alpes. Des coureurs ont pilé devant lui et, pour éviter le jeu de quilles, il a fait un écart, qui l’a expédié droit dans des cailloux. Adrien Petit est couvert de bleus, cicatrices, courbatures, son tibia est ouvert, son genou a grossi et le lance à chaque tour de pédalier. Les médecins lui ont recommandé de monter dans l’ambulance ou la voiture-balai ; il a refusé.

Après sa chute dans les Alpes, Adrien Petit est reparti, couvert de pansements. Les spectateurs ont vu son courage et sa fesse droite

Le Bison, 32 ans, doit son surnom à Leonardo Duque, un ancien coéquipier colombien, admiratif de sa force brute. Après sa chute, il est reparti, couvert de pansements. Les spectateurs ont vu son courage et sa fesse droite, dénudée et sanglante, sous un pan de cuissard arraché, là où figure normalement le nom d’un sponsor, « Bière des Amis ». Adrien Petit s’est infligé quatre heures de douleur samedi en montagne. Puis quatre heures de nuit difficile.