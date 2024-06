« On assiste à une ruralisation du vote RN »

C’est une carte toute marron qui a beaucoup circulé, qui montre que le vote pour le Rassemblement national (RN) a absorbé toute la France à l’exception des grandes villes lors du scrutin européen du 9 juin. Douze départements ont porté le RN à plus de 40 %, avec carrément 50,6 % des suffrages exprimés dans l’Aisne. Chaque fois, le parti d’extrême droite progresse de plus de dix points par rapport aux européennes de 2019 dans ces départements – plus de 15 points dans l’Aisne depuis les législatives de 2022. Surtout, le vote Rassemblement national s’est homogénéisé sur tout le territoire français, réalisant des scores au-dessus de 30 % en moyenne quelle que soit la taille des communes, mais il concentre ses bons résultats dans les petites et moyennes villes en plus de remporter le vote rural. « Ce parti ne représente plus seulement la France des périphéries, son ancrage territorial ressemble à celui de la droite historique », a résumé Tristan Haute, maître de conférences en sciences politiques à l’université de Lille et spécialiste des comportements électoraux.

Se dessine alors un clivage plus appuyé encore qu’avant le 9 juin : les grandes villes denses d’un côté, celles des transports en commun où rien n’est vraiment loin, et le reste de la France de l’autre. La France des pavillons individuels, des zones commerciales, des boulangeries à 15 kilomètres et de la voiture comme lien crucial. Félicien Faury est sociologue et auteur de