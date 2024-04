Éoliennes : un débat qui sent le souffle

Une vilaine affaire d’éoliennes et de lutte des classes frissonne sur Bray-Dunes : Emmanuel Macron (ou sa famille, selon les variantes) aurait bloqué un projet d’éoliennes qui devaient boucher l’horizon du Touquet. Tandis qu’un parc offshore doit sortir de mer en 2028 dans la ville la plus au nord de France, face à l’ancienne « plage des mineurs », celui du Touquet, situé à 1 h 30 de route, a été torpillé, clair et net. Les villas anglo-normandes, le casino et la maison de vacances du président de la République garderont la vue bien dégagée sur mer… Et le récit est tout à fait exact. Le parc envisagé en 2016 au large du Touquet a été bel et bien été débranché en 2017 par le préfet du Pas-de-Calais : une première fois au soir du mandat de François Hollande, une seconde fois, plus définitive, dans l’entre-deux-tours de la présidentielle. Victoire revendiquée par le maire (LR) Daniel Fasquelle... et par Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, alors militante En marche.

L’affaire fait souffler – de rire, de dépit, de gravité – Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe (2001-2019), commune voisine de Bray-Dunes, qui a manqué de peu le titre de « meilleur maire du monde » en 2016 et qui est devenu entre-temps député européen, candidat à sa réélection sur les listes LFI. « Qui doutait encore que l’écologie est politique ? », évacue-t-il en préambule d’un café, dans ce qui reste d’ouvert entre midi et deux près de la gare de Dunkerque : un fast-food. Les basses manœuvres clientélistes, les pétitions de citoyens, la mise en scène des « pour » et des « contre » ? Il y a infiniment plus urgent, dit-il, en ouvrant son ordinateur portable. Il tape « Climate Central », le site en données ouvertes alimenté par des scientifiques et des journalistes. Carte du monde. Carte de la région. Horizon 2030 : tout le littoral a les pieds dans l’eau. « Je pensais qu’on serait submergé à horizon 2100. Je me trompais, c’était 2030. »

Les usines de Dunkerque vues depuis la fin de la digue côté ouest à Bray-Dunes, le 2 février 2024 — Photo Édouard Bride pour Les Jours.

Le changement climatique devrait avoir la peau d’une très longue bande de terre située entre Hambourg et Calais. Il suffit de paramétrer le site en fonction des scénarios. Prudent, l’eurodéputé de 63 ans a choisi « situation à dix ans », « trajectoire de réchauffement actuelle » et « taux de probabilité moyen ». Une vague rouge surgit. Dunkerque inondée. Bray-Dunes engloutie, depuis sa magnifique plage blanche jusqu’au centre-ville en briques, à l’exception des dunes naturelles qui formeront de jolis petits îlots.