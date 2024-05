Beth Gibbons et Myriam Gendron, le poing quotidien

Beth Gibbons, Lives Outgrown (Domino Records, 2024)

Dans le monde de Beth Gibbons, les jours n’existent pas. Tout est long, lent, tourné et retourné, poli jusqu’à devenir un élément du quotidien qui semble avoir toujours été là. C’est ce que raconte toute sa discographie chétive mais irréprochable depuis 1994 : trois albums avec Portishead, un duo avec Rustin Man, un enregistrement de la Symphonie numéro 3 de Górecki et un nouveau disque sous son seul nom tout juste de sortie, Lives Outgrown. On peut faire le tour de tout ça dans une matinée, mais prévoyez plutôt une vie entière, tant chacune de ces sorties compresse les émotions dans une densité qui ne se sonde que sur le temps long.