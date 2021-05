TF1-M6, mon incroyable fiancé

Ici pas de « big bang », ni de « mastodontes » : à défaut d’en chasser les vieux acteurs de l’audiovisuel, nous tâcherons de bouter les clichés journalistiques hors de cette série. D’autant qu’en guise de mastodontes c’est plutôt à des dinosaures que nous avons affaire. Une femelle d’abord, née des âges farouches de la création de la télévision, au mitan du siècle précédent : TF1. Un vieux mâle ensuite, à la peau burinée par des décennies à gratter de la part de marché à la tête de M6 : Nicolas de Tavernost, 70 ans. Voilà l’étrange couple qui vient de déclencher un mouvement tectonique à la télévision, à laquelle, rappelons-le, nous abandonnons chaque jour – confinement aidant, tout de même – quatre heures de nos vies : TF1 et M6 vont fusionner.

Il nous faut hélas briser net tout fantasme d’une édition spéciale de Koh-Lanta dans les cuisines de Top Chef mâtinée de The Voice et de L’Amour est dans le pré (dont l’épreuve finale consisterait à écaler des œufs mollets juché sur un poteau en chantant du Vianney pour séduire l’autochtone) : les deux chaînes poursuivront leur diffusion parallèle mais avec un seul et même proprio.