Le Pass Jeux sème ses zones

Avis aux nostalgiques de la pandémie de Covid, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris vont avoir un petit goût de revenez-y. Pendant l’événement, certains Parisiens et touristes vont devoir expérimenter le retour des QR Codes pour se déplacer. En 2021 et 2022, rappelez-vous, la présentation du passe sanitaire ou vaccinal était obligatoire pour entrer au restaurant ou au cinéma. À partir de la mi-juillet, il faudra présenter son téléphone pour rentrer chez soi si on réside près de la Seine, là où se déroulera la cérémonie d’ouverture, puis, à partir du début des compétitions, le 26 juillet, pour se déplacer en voiture dans certains lieux de la capitale. Pour obtenir son « Pass Jeux », il est nécessaire de se connecter sur le site mis en place par la Préfecture de police. Celui-ci est d’ores et déjà ouvert aux personnes qui souhaitent se rendre près de la Seine, et le sera bientôt pour les automobilistes qui voudront conduire dans Paris.

Déjà, les complotistes s’agitent. Figure des antivax et de la contestation contre le passe sanitaire, Florian Philippot veut faire parler de lui à cette occasion. Le président du groupuscule Les Patriotes appelle à « boycotter ce fichage de grande ampleur » sous « prétexte de “sécurité” » quand « dans le même temps, on laisse circuler tranquillement des commandos lourdement armés qui tuent des agents pénitentiaires et sèment la terreur » (ne cherchez pas, il n’y a pas de rapport). Pour déminer tout mouvement de protestation, Laurent Nuñez, le Préfet de police de Paris, dénonce une « manipulation polémique et politique » de la part de ceux « qui assimilent » Pass Jeux et passe sanitaire. « On peut lire sur les sites complotistes qu’on ne pourra pas marcher dans Paris, c’est faux », s’est insurgé le haut fonctionnaire. Pourtant, si on regarde dans le détail les règles mises au point par ses services, il faut bien admettre que la nécessité de sécuriser les Jeux a bon dos et que, depuis la série d’attentats de 2015, la prévention du terrorisme pendant les grands événements sert bien à normaliser une diminution des libertés et un flicage de la population.

Présentation des plans de sécurité pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à la Préfecture de police de Paris, le 25 avril 2024 — Photo Victor Joly/Abaca.