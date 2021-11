Bolloré casse l’audience à Europe 1

«Modèle n’est pas cervelle. » En contemplant les piteux résultats d’audience de la première grille d’Europe 1 décalquée de CNews, on a soudain repensé à cette phrase d’Olivier Baratelli, ci-devant traditionnel avocat de Vincent Bolloré, qu’il a énoncée au tribunal de Paris, mercredi 17 novembre, où il défendait le directeur de publication de la chaîne info Jean-Christophe Thiery, poursuivi pour d’énièmes postillons de haine d’Éric Zemmour, ceux sur les mineurs isolés étrangers. « Modèle n’est pas cervelle », soliloquait donc le bavard dans les méandres de sa démonstration. Vincent Bolloré devrait écouter son avocat car son équation a sérieusement merdé : têtes de gondole de CNews + Europe 1 = succès de CNews sur Europe 1. Alors oui, mais non : totalement placée sous influence de la chaîne info, la radio continue d’approfondir le trou d’audience qu’elle creuse depuis des années, avant même l’arrivée de Vincent Bolloré. Selon la nouvelle enquête trimestrielle de Médiamétrie dévoilée ce jeudi, en un an, 235 000 auditeurs ont déserté Europe 1, qui perd encore une place au palmarès des radios pour se retrouver bonne dixième.

De Dimitri Pavlenko à Sonia Mabrouk, les tranches CNewsisées font fuir les auditeurs. Seule exception : l’émission de Laurence Ferrari

2,4 millions de fidèles pour la radio du groupe Lagardère placée sous tutelle de CNews quand France Inter, la prems, en rassemble 6,5 millions et RTL 5,8 millions. Ne soyons pas cruels, les chiffres le sont suffisamment. Oh et puis si, soyons cruels : quand on regarde le détail, ce sont les nouvelles tranches installées par l’envahisseur Bolloré qui trinquent.