Kretinsky, un Tchèque en blanc à Bolloré pour Editis

C’est vrai qu’on manquait un peu de milliardaires dans la saga L’héritier… Après Vincent Bolloré venu sauver Arnaud Lagardère de la déroute où il conduisait son groupe à toute berzingue pour finir par lui piquer les clés de la bagnole, après Bernard Arnault venu tenter de sauver ledit Arnaud des griffes dudit Bolloré, après Marc Ladreit de Lacharrière qui a, lui aussi, fait un tour de piste au capital, voici le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Daniel Kretinsky, que nous appelerons « Le Tchèque en blanc » tant sont profondes ses poches, qui semblent alimentées par un inextinguible flux d’argent. Ce mardi 14 mars, Vivendi annonce être entré « en négociations exclusives » avec Kretinsky pour « la cession de l’intégralité du capital d’Editis », le deuxième acteur du secteur de l’édition en France. Le premier – et troisième au niveau mondial – , c’est Hachette Livre, propriété du groupe Lagardère, sur lequel Vincent Bolloré va pouvoir mettre sa grosse papatte, repoussant encore un peu plus les frontières de son empire médiatique. Oui, mais au prix d’une défaite : Bolloré a dû céder face à la Commission européenne.

Rembobinons. En septembre 2021, Vincent Bolloré lance une offre publique d’achat (OPA) sur le groupe Lagardère et l’opération révèle un problème aussi visible qu’une vache des Highlands dans un étroit couloir : il ne peut détenir à la fois Editis et Hachette. Impossible, trop gros, trop hégémonique – au point de, selon le rival Antoine Gallimard, truster 52 % des ventes de livres en France. Ce n’est qu’à l’été suivant, en juillet 2022, que Vivendi cède face à l’évidence et annonce mettre en vente Editis – tant qu’à faire, autant garder le plus gros, Hachette. Mais Bolloré sort alors de son chapeau rond un processus de cession chelou, déjà éprouvé avec Universal Music Group : une « distribution-cotation », ça s’appelle, à savoir une mise en bourse d’Editis, avec une partie des actions réservée aux actionnaires du vendeur, Vivendi, dont le premier d’entre eux n’est autre que le groupe Bolloré, pour ensuite revendre ce bloc à un nouvel acquéreur. Principal avantage de ce montage : tirer plus d’argent de la vente. Vivendi s’est payé Editis en 2019 pour 829 millions d’euros et la transaction avec Kretinsky est estimée autour des 530 millions d’euros – l’éditeur a connu une baisse de son chiffre d’affaires de 8,1 % sur un an.

Exemplaires d’un livre sur Daniel Kretinsky écrit par le journaliste Jérôme Lefilliâtre, en vente dans une librairie parisienne, le 12 mars 2020 — Photo Novakova Tereza/AP/Sipa.

Sauf que, depuis, la Commission européenne a enclenché une enquête approfondie sur l’OPA et lui a mis la semaine dernière un sérieux coup de tatane dans les côtes (lire l’épisode précédent, « Bolloré, Bruxelles et le fantôme de l’OPA ») : « L’opération n’est pas compatible avec le marché intérieur et le bon fonctionnement de l’accord sur l’espace économique européen », écrivent les services de la concurrence, pointant justement le processus de cession chelou.