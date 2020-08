« Il s’est mis en colère et a cassé son assiette avec sa fourchette »

«Je suis divorcée de X. Je précise qu’en application du jugement, nos enfants sont chez lui ce week-end. Ce jour à 16 h 36, mon fils m’a téléphoné quinze minutes pour me relater un différend avec son père. Ma fille a pris ses pieds dans le câble de la plancha ce midi et mon ex-mari s’est mis en colère, au point de casser son assiette avec sa fourchette. Mon ex-mari est monté dans sa chambre pour se calmer et c’est mon fils qui a nettoyé et s’est occupé de sa sœur. Ce différend pesant sur les enfants, mon fils m’a envoyé un SMS à 19 h 17 pour que je vienne les récupérer. J’ai demandé si son père était d’accord, il m’a répondu que oui et que s’ils partaient, ils ne reviendraient plus jamais. Mon fils m’a demandé de venir les chercher.

Je suis arrivée à 20 heures, j’ai sonné et mon fils est venu ouvrir. Je lui ai demandé d’appeler son père, mais il n’a pas voulu sortir de sa chambre. Ma fille est descendue avec ses affaires et j’ai appelé mon ex-mari une nouvelle fois. Mon ex-mari est descendu pour avoir une explication rapide. Il a récupéré les cartes SIM car c’est lui qui paye les forfaits. Ma fille a déclaré en pleurant devant son père qu’il avait essayé de l’étrangler. Mon fils s’est interposé au moment des faits. Je ne constate aucune trace sur le cou de ma fille. Mon ex-mari s’est mis en colère et nous a demandé de partir en nous ouvrant la porte. Je précise que j’ai récupéré mes enfants en sanglots et en pleurs. Je n’ai rien d’autre à déclarer. »