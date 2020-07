« Le caillou a perforé la première vitre du double vitrage »

«Dimanche 10 novembre 2019, alors que j’étais en train de déjeuner, vers 12 h 30, j’ai reçu un caillou sur la fenêtre de ma chambre située au premier étage de mon domicile. Je suis montée et j’ai vu un petit groupe de jeunes du lotissement derrière chez moi quitter précipitamment l’arrière de mon jardin, sans pouvoir les distinguer formellement. Je ne pourrais pas les reconnaître vu la distance et le feuillage de mon jardin et du lotissement.

Le caillou, d’une petite dizaine de centimètres environ, type ballast des voies SNCF, a perforé la première vitre du double vitrage de ma fenêtre, occasionnant un large bris et des débris qui auraient pu tomber sur moi et mes petits-enfants si nous avions été dehors à ce moment (photos présentées par la victime).

Je vous signale ces faits car ce n’est pas la première fois que j’ai un différend avec les jeunes de ce lotissement. Il y a deux ans environ, ils avaient lancé de nombreux bâtons ou autres dans mon jardin. Faits pour lesquels la police était intervenue.

Je ne vois rien d’autre à ajouter. Déclaration faite à toutes fins utiles. »