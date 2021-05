Pollutions locales, impunité totale

Que risque-t-on en France, quand on pollue ? Presque rien, et souvent encore moins que ça. C’est le constat désolant et le point de départ de notre nouvelle enquête consacrée aux pollueurs du quotidien, du coin de la rue ou du bout du jardin, et à l’impunité dont ils semblent systématiquement bénéficier. Deux décisions de justice viennent de le rappeler. La première a été rendue le 31 mars dernier par le tribunal correctionnel de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. L’énorme usine de pâte à papier Fibre Excellence, installée dans la même ville, était poursuivie pour avoir émis des quantités très importantes de substances polluantes dans l’air et dans l’eau, et pour avoir longtemps repoussé – malgré les rappels de la préfecture – les investissements nécessaires et obligatoires pour réduire ses rejets. Selon un document de 2018 de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Fibre Excellence est le « principal pollueur industriel » du bassin du Rhône. Dans son rapport sur les « retombées atmosphériques dans les environs de Tarascon en juillet 2016 », Air Paca pointait, lui, les fumées de l’usine et ses conséquences : « Ces dépôts noirs sont des écorces partiellement calcinées qui s’accompagnent de métaux lourds et de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). » L’observatoire a également retrouvé des PCB et des dioxines et furanes et concluait : « La plupart de ces composés ont un impact sanitaire certain. » Lors d’une visite inopinée la même année, la Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) a mesuré directement les émissions de la chaudière de Fibre Excellence. Résultat : douze fois plus de cadmium que la norme, six fois plus d’autres métaux lourds et trois fois plus d’oxyde d’azote. Dans la lettre accompagnant son compte rendu, l’enquêteur de la Dreal indiquait : « L’absence d’éléments de votre part sur l’origine de ce mauvais fonctionnement (…) et l’absence de plans d’action pour y remédier est inquiétante. »