Chez Bolloré, des batteries en fumée, les habitants enfumés

C’est l’histoire d’un préfet qui voit un énorme entrepôt industriel brûler. Au fur et à mesure de l’incendie, il répète sans cesse pour rassurer : « Jusqu’ici tout va bien. Jusqu’ici tout va bien. Jusqu’ici tout va bien. » Ce lundi 16 janvier vers 16 h 30, l’histoire s’est répétée, une fois de plus. À Grand-Couronne, en Seine-Maritime, tout près de Rouen, un feu s’est déclaré dans un entrepôt loué par Bolloré Logistics et où étaient stockées plus de 12 000 batteries au lithium. Elles ont brûlé. Or ce type d’incendies est extrêmement dangereux pour la santé, rappelle l’expert en risques industriels Paul Poulain, car ils dégagent notamment de l’acide fluorhydrique, qui a la fâcheuse tendance à se fixer dans les dents, les os ou le sang.

Le feu a ensuite touché deux parties voisines du même entrepôt, louées par deux autres entreprises. L’une contenait des textiles et des palettes ; l’autre, plus de 70 000 pneus. Des pneus qui brûlent, c’est là encore toxique. Un rapport de l’Ineris (Institut national de l’environnement industriel et des risques) publié en janvier estimait justement les conséquences d’un incendie très similaire à celui de Grand-Couronne : à Valence, en 2018, environ 100 000 pneus avaient disparu, entraînant l’émission d’une tonne de HAP, une famille de substances génotoxiques et cancérigènes. Ajoutons que, comme dans tous les incendies, le sinistre de lundi dernier a produit des dizaines de substances toxiques et des particules fines et ultrafines, nocives pour la santé.

Le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand n’a cessé de le répéter depuis le début de la semaine : jusqu’ici, tout va bien

Et pourtant, le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand n’a cessé de le répéter depuis quatre jours : jusqu’ici, tout va bien. Quelques heures à peine après le début de l’incendie, alors que plusieurs élus locaux invitaient les citoyens à rester chez eux, tout comme la commune voisine d’Orival, ses services rassuraient : « À ce stade, les mesures opérées par le Sdis 76 [le service départemental d’incendie et de secours, c’est-à-dire les pompiers, ndlr] ne font apparaître aucun élément particulier préoccupant. »

Le panache de fumée créé par l’incendie de l’entrepôt de batteries de Bolloré Logistics, à Grand-Couronne, en Seine-Maritime, le 16 janvier 2023 — Photo Robin Letellier/Sipa.

Les fidèles lecteurs de cette série et les riverains des sites industriels connaissent trop bien ces derniers mots. Souvenez-vous. Pendant le week-end de l’Ascension 2021, deux grands sites industriels ont brûlé à Bezons, dans le Val-d’Oise, et à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne (lire l’épisode 5, « Incendies d’usines : n’y voyez que du feu »). Il faisait beau, de nombreux promeneurs étaient de sortie et ont pu profiter de ces fumées qui se sont largement diffusées.