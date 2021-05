En Isère, l’irrespirable projet Inspira

À Salaise-sur-Sanne (Isère)

«Je viens de crier de joie. Ou alors c’était un cri de libération. En tout cas, ça fait tellement de bien, après deux années entières de stress et de tension. » Ce mardi 4 mai, Georges Montagne exulte, seul devant son ordinateur, en lisant le jugement rendu quelques minutes plus tôt par le tribunal administratif de Grenoble : « Article 1 : l’arrêté du préfet de l’Isère du 19 décembre 2018 est annulé. Article 2 : l’État versera à l’association Vivre ici vallée du Rhône environnement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » C’est sûr, l’émotion de ce texte ne saute pas immédiatement aux yeux. Mais pour le président de la petite association Vivre ici vallée du Rhône environnement (Vivre), qui milite depuis des années, et souvent dans le vent, contre la pollution, ce jugement est « énorme ».

En quelques lignes, il met un stop à un énorme projet industriel baptisé « Inspira » qui devait s’installer à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon. Plus exactement sur les communes de Salaise-sur-Sanne et Sablons (Isère), déjà pourvues d’un grand nombre d’installations industrielles dangereuses et polluantes. Le tribunal a retenu les arguments avancés par Georges Montagne et son association, notamment la consommation d’eau démesurée que risque d’entraîner ce nouveau projet dans une zone où les nappes sont déjà trop exploitées.