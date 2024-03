« Je porte plainte contre Julien Bayou pour harcèlement moral et abus de faiblesse »

Anaïs Leleux, 36 ans, est une militante féministe. Elle est passée par Amnesty International et NousToutes, puis a fondé le collectif Pourvoir féministe. Elle travaille aujourd’hui comme chargée de communication sur les questions de démocratie participative au sein d’une entreprise. Cette ancienne adhérente d’Europe Écologie - Les Verts (EELV) est aussi l’ex-compagne, de 2017 à 2021, de Julien Bayou, député de Paris et ancien secrétaire national du parti. À la suite de son témoignage, sous la forme d’un mail de détresse précédant une tentative de suicide et dans lequel elle l’accusait de « briser des femmes », la cellule d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles (CVSS) d’EELV s’était autosaisie à l’été 2022. C’est d’Anaïs Leleux dont Sandrine Rousseau parlera le 19 septembre suivant sur le plateau de C à vous en estimant que Julien Bayou, alors aux manettes d’EELV, a selon elle « des comportements de nature à briser la santé morale des femmes ». Après cette intervention, le député, qui est présumé innocent, quitte la coprésidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale puis se met en retrait de ses fonctions à la tête du parti. Il n’aura de cesse de nier les accusations dont il fait l’objet. Le 1er février 2023, la cellule d’EELV clôt finalement l’enquête sans entendre aucune des parties impliquées malgré leurs demandes respectives. D’après la CVSS, les conditions de leur protocole n’étaient pas réunies. Julien Bayou, lui, reprend ses fonctions parlementaires. Entre-temps, Marine Tondelier a été élue secrétaire nationale d’EELV. À l’époque, la justice n’avait pas été saisie.

Ce mardi, Anaïs Leleux a porté plainte auprès de la procureure de la République de Paris contre Julien Bayou pour « harcèlement moral » et « abus frauduleux de l’état de faiblesse ». Elle a également déposé plainte contre X pour « abstention d’assistance à personne en danger », ce que nous a confirmé son avocate, Me My-Kim Yang-Paya. Anaïs Leleux se confie aux Jours pour sa première interview à visage découvert. Contacté, Julien Bayou n’a pas donné suite ; la réponse d’EELV est à lire en pied de cet entretien.

Pourquoi décidez-vous de parler maintenant ?

Il y a quelque chose de pas réglé et ma vérité n’a pas été dite. Julien Bayou, lui, continue à passer pour la victime et revient sur le devant de la scène. Ni lui ni le parti EELV ne tirent les conséquences de ce qu’il s’est passé. Ils se disent qu’à partir du moment où la presse n’en parle plus, tout cela est derrière.