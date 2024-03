Julien Bayou s’efface, le malaise reste tenace

Au surlendemain de la révélation dans Les Jours de la plainte déposé contre lui pour « abus de faiblesse » et « harcèlement moral » par son ex-compagne Anaïs Leleux, Julien Bayou s’est mis, ce jeudi 7 mars, en retrait de son groupe à l’Assemblée nationale ainsi que du parti Europe Écologie - Les Verts (EELV). Julien Bayou, présumé innocent, explique dans un communiqué transmis à l’AFP prendre « acte » de la plainte d’Anaïs Leleux qui, selon lui, lui permettra de « prouver [s]on innocence ». Le bureau exécutif du parti a quant à lui voté ce jeudi soir « la suspension à titre conservatoire » de Julien Bayou. Mais au-delà du cas de son ancien compagnon, Anaïs Leleux a également déposé plainte contre X pour « abstention d’assistance à personne en danger ».

En cause, notamment, le fonctionnement et le protocole de la cellule d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles (CVSS) d’EELV qui, a-t-elle confié aux Jours, l’aurait mise en danger. À l’été 2022, cette CVSS s’était autosaisie après avoir été destinataire d’un mail de détresse d’Anaïs Leleux précédant une tentative de suicide. Dans la foulée, une première fois, Julien Bayou quitte ses fonctions à la tête du parti et se met en retrait de ses fonctions parlementaires. Sept mois plus tard, et après une saisine officielle de la jeune femme, la CVSS terminait son enquête le 1er février 2023, sans avoir entendu aucun des protagonistes, les conditions de son protocole n’ayant pas été réunies. À savoir : entendre la personne à l’origine du signalement comme étape préalable à l’audition du mis en cause. Anaïs Leleux, elle, affirme que malgré ses relances elle n’a jamais été recontactée avant d’être informée par mail de la fin de cette procédure.

Les verbatim anonymes obtenus par « Les Jours » éclairent le ressenti des militants EELV sur le fonctionnement de la cellule d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles

Dans son communiqué publié hier, EELV, assurant prendre « très au sérieux » les « faits extrêmement graves » reprochés par Anaïs Leleux, pointe la « nécessité d’améliorer [son] fonctionnement dans l’accueil de la parole » et met en avant un audit de la CVSS effectué au printemps 2023. « L’intégralité de [ses] préconisations » devraient être reprises dans la réforme statutaire soumise au vote la semaine prochaine. Un lien en pdf joint au communiqué permet de prendre connaissance de l’audit en question. Dans une autre version de ce dernier, que Les Jours se sont procurée, figurent les témoignages ayant conduit à ces recommandations.