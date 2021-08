Amy Winehouse, un style rétro‑éclairé

Sophian Fanen propose une série radiophonique sur France Culture consacrée à la musique d’Amy Winehouse les 28 et 29 août de 15 heures à 17 heures, dans le cadre des Séries musicales d’été.

Elles sont habillées comme des secrétaires de l’époque mais elles chantent l’amour à mort. Une jupe noire qui leur descend juste en dessous du genou et un chemisier qui ne laisse absolument rien entrevoir. Elles sont trois mais on ne voit que Mary Weiss, qui se tient à l’écart devant son micro. Les deux autres membres des Shangri-Las sont là pour lui poser des questions. « C’est la bague de Jimmy que tu portes ? Mmm… Ça doit être génial de rouler avec lui. Il vient te chercher à l’école aujourd’hui ? » Peu après, le fameux Jimmy arrive sur sa grosse moto dans cette séquence filmée en noir et blanc lors d’une émission de télévision, qui reste l’un des rares témoignages vidéo de ce groupe de filles débarqué en trombe en 1963 pour disparaître cinq ans plus tard, passées de mode et essorées par les tournées. Sur le papier, Leader of the Pack – « le chef de la bande » – est une inoffensive bluette adolescente chantée par trois jeunes New-Yorkaises, mais le sous-texte sexuel et ultrasentimental est évident dans l’interprétation des Shangri-Las. C’est ce qui fascinait Amy Winehouse dans ce groupe.

Cynthia, la grand-mère paternelle, était l’idole d’Amy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle passait ses nuits dans les caves enfumées par le jazz

Ça et la coiffure de Mary Weiss, la chanteuse solo des Shangri-Las rentrée dans la légende pour avoir totalement fui le business de la musique pendant quarante ans après l’implosion du groupe.