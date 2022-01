Castex lâche du lest

«Comment ça Jean Castex il a tout copié sur Boris Johnson ? », « C’est vrai qu’il y a encore des Français qui n’ont pas eu Omicron ?», Nouvelle édition de votre Manuel de survie à l’apocalypse Covid, notre fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Jeudi 20 janvier

On allège. Pour le coup, c’est paradoxal. La France a battu un nouveau record de contamination lundi (525 000 personnes ont été testées positives ce jour-là), le chiffre des nouveaux cas est supérieur à 400 000 par jour depuis (425 183 cas ont été enregistrés ce jeudi), mais le gouvernement estime que la situation est sous contrôle et qu’il est d’ores et déjà possible de fixer un calendrier de levée des restrictions. Au cours d’une conférence de presse ce jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé deux dates pour cet allègement des contrôles : le 2 et 16 février. Le 2, parce que, dixit le ministre de la Santé Olivier Véran, aussi présent, cela fera « une semaine que le passe vaccinal sera entré en vigueur » (c’est prévu pour lundi prochain) et le 16, soit deux semaines plus tard, parce que « si on se calque sur la situation de nos voisins, notamment la Grande-Bretagne, la courbe des contaminations sera descendu beaucoup plus bas ».

Debout les teufeurs. Concrètement, à compter du mercredi 2 février, tous les équipements sportifs pourront retrouver un fonctionnement sans jauge, en respectant l’obligation du port du masque. Le télétravail ne sera plus obligatoire et le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À partir du 16 février, la consommation dans les stades, les cinémas et les transports sera de nouveau autorisée, tout comme la possibilité de manger et boire debout dans les bars. Enfin, les discothèques pourront rouvrir (la question du port du masque à l’intérieur sera décidée plus tard, en « fonction de la situation sanitaire à ce moment-là », selon Olivier Véran). Quant à un allègement du protocole sanitaire à l’école, il est envisagé, mais seulement après les vacances de février (qui, toutes zones confondues, s’étalent du 12 février au 7 mars).

Carotte. Pour inciter les Français toujours pas vaccinés à sauter le pas, le Premier ministre a annoncé lors de cette conférence de presse que le passe vaccinal, qui doit entrer en vigueur lundi prochain (« sous réserve de l’accord du Conseil constitutionnel »), pourra être activé dès le début du processus de vaccination. « Depuis l’annonce du passe vaccinal, plus d’un million de Français qui n’étaient pas encore vaccinés ont franchi le pas. C’est bien, mais ce n’est pas encore suffisant », a assuré le Premier ministre. Pour bénéficier de cette mesure, les personnes non vaccinées devront recevoir leur première dose avant le 15 février et présenter un test négatif datant de moins de 24 heures. Elles devront aussi s’engager à faire leur deuxième injection sous un mois. Par ailleurs, la campagne de rappel pour les 12-17 ans est dorénavant ouverte, mais elle n’a pas de caractère obligatoire (il n’y a pas de risque de perdre son passe vaccinal)

« Endemic ». Au Royaume-Uni, le calendrier de levée des mesures est beaucoup plus rapide. Mercredi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que la plupart des restrictions imposées à la population anglaise serait levée le 27 janvier. Il ne sera alors plus obligatoire de porter un masque, le télétravail ne sera plus recommandé et il n’y aura plus besoin de passe sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit et à certains grands rassemblements. « Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et des recommandations », a déclaré le Premier ministre – par ailleurs fortement contesté pour avoir organisé plusieurs fêtes en plein confinement l’année dernière. Des mesures similaires ont été annoncées au Pays-de-Galles et en Écosse (où le port du masque reste cependant obligatoire). Le nombre de nouveaux cas au Royaume-Uni est important (plus de 100 000 quotidiennement), mais en forte diminution (-40 % en une semaine).

9 millions. Au moins 9 millions de personnes, et peut-être même 14 millions, auraient été infectées par le variant Omicron. Ces chiffres se trouvent dans le dernier avis du Conseil scientifique daté du 19 janvier et mis en ligne ce jeudi. « L’analyse des données de criblage et des données sur les cas suggère que depuis l’émergence d’Omicron, 4,5 millions de cas déclarés ont été infectés par le variant Omicron, est-il écrit. Cela correspond à 9-14 millions d’infections par le variant Omicron depuis l’émergence du variant en France sous l’hypothèse que 33-50 % des infections sont détectées comme étant des cas positifs ». Selon le conseil, c’est un niveau « exceptionnel sur une si courte période dans l’histoire de l’épidémie ». On estime à seulement trois millions le nombre de contaminations au Covid-19 durant la première vague de mars à avril 2020.

Quand me faire vacciner ? Eh bien quand vous voulez, en fait, sitôt que vous avez plus de 5 ans (et si tu as 5 ans et que tu lis Les Jours, bravo). Suffit d’aller rôder sur sante.fr pour trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

Que faire en attendant la sixième vague ? Se dire qu’il y a quand même des gens plus malheureux que soi. Tenez, Vincent Bolloré par exemple. Mercredi, il était auditionné au Sénat qui vient lui chercher des poux dans la tête au motif d’une certaine concentration des médias dont il serait le criant symbole. Alors que, lui, a-t-il plaidé main sur le cœur devant les sénateurs, il détient une toute petite boîte de rien du tout, Vivendi, et encore ça va pas durer parce que la retraite arrive… Bref rions avec Bolloré en lisant le récit de son audition dans un nouvel épisode de L’empire. Et rions plus encore parce que la promo des Jours vous met l’abonnement annuel à 69 euros l’année (au lieu de 99).

0800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.