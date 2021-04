Confinement : les Anglais ont eu leur dose

«Tout le monde rêve d’avoir plus de 55 ans ? » « Suffit de devenir Britannique pour enfin profiter de la vie ? ». Nouvel épisode du Journal de rereconfinement (oui, on ne sait plus quoi inventer après celui de couvre-feu, du reconfinement et du redéconfinement), le fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la crise sanitaire (et celles que vous ne vous posez pas). Et toujours en accès libre.

Lundi 12 avril

Et de quatre. Un petit nouveau a fait son apparition sur le marché des vaccins à injecter dans le bras des Français ce lundi. Le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait dimanche dans Le JDD que « 200 000 doses » du sérum américain Janssen, filiale de Johnson & Johnson, devaient être livrées cette semaine. Parmi les vaccins, ce nouveau venu innove : une seule dose suffit pour être immunisé. Et parce que ses fioles se conservent dans des réfrigérateurs classiques, il est aussi censé rendre le processus de vaccination plus facile aux pharmaciens et médecins de ville. Beaucoup d’attentes pèsent donc sur les piqûres Johnson & Johnson alors que les livraisons du controversé AstraZeneca, elles, ont pris du retard. Alors que les officines ont pu commander leurs premières fioles du vaccin américain, la Direction générale de la santé indiquait dimanche soir, dans une note transmise aux professionnels de santé : « Compte tenu des volumes d’approvisionnement très limités en vaccin AstraZeneca, le portail de télédéclaration ne sera pas ouvert à la commande […] la semaine prochaine. »

Que les plus de 55 ans lèvent le bras ! La stratégie de vaccination a gagné cinq ans en une nuit. Depuis ce lundi matin, tous les Français âgés de plus de 55 ans ont désormais le droit de se faire vacciner, même sans pathologie particulière ou comorbidité. Quelques restrictions subsistent tout de même : les plus jeunes des vaccinables ne recevront pour l’instant que des doses Johnson & Johnson ou AstraZeneca ; leurs aînés pourront prétendre à la crème de la crème du vaccin – Pfizer et Moderna – à partir du vendredi 16 avril, comme promis par Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution. Le 31 mars, il avait déclaré qu’« à partir du 16 avril, les premiers rendez-vous [seraient] ouverts pour les personnes entre 60 et 70 ans ».

Comme des grands. L’autre nouveauté du jour, c’est la vente libre dans les pharmacies des autotests nasaux. Pour 6 euros – à condition d’avoir plus de 15 ans et de bien avoir lu le tuto du ministère de la Santé –, nous pouvons donc maintenant nous tester nous-mêmes contre le Covid-19. Le procédé n’est pas révolutionnaire, il consiste encore à s’introduire un coton-tige dans le nez, mais moins profondément qu’au laboratoire. Le ministère préconise d’effectuer ces tests plusieurs fois par semaine pour « détecter le virus au début de maladie ». Comme pour les tests antigéniques réalisés en pharmacie, le résultat est connu en quelques minutes. Certaines choses ne changent pas : si le test est positif, retour à la case départ et au test PCR.

Et nous alors ? Plus que 21 jours avant la fin annoncée du rereconfinement français. À contre-courant des Britanniques qui, eux, sont sortis d’hibernation ce lundi matin. Depuis le 4 janvier, nos voisins étaient enjoint de rester chez eux à tout prix. Ce matin, un vent de liberté a recommencé à souffler outre-Manche où bars, restaurants (mais en extérieur seulement), coiffeurs et magasins « non-essentiels » ont rouvert leurs portes. Ce dont s’est réjoui le Premier ministre Boris Johnson : « Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d’entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c’est l’occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manqué. » Une petite pointe de jalousie pourrait se faire ressentir de notre côté de la Manche. Oui mais voilà, trois mois de confinement et une campagne de vaccination massive – près de 60 % de la population britannique a déjà tâté de la seringue – , ça donne ça : moins de 3 000 nouveaux cas et moins de 50 décès par jour. En France, plus de 30 000 tests positifs sont effectués chaque jour. Vous le sentez s’éloigner, le goût de la bière en terrasse ?

Quand me faire vacciner ? Tous les critères des personnes actuellement vaccinables sont en ligne sur Sante.fr, où l’on peut aussi s’inscrire et trouver l’adresse d’un centre près de chez soi.

800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est aussi ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.