Mgr Rey, l’évêque dans le viseur du Vatican

Du Var

Vendredi 5 mai, aux alentours de midi, sur le domaine de La Castille. À quinze kilomètres de Toulon, les visiteurs sont accueillis dans l’immense vignoble de 160 hectares par une grille flanquée du visage du Christ. Au-delà s’étendent des ceps de vigne à perte de vue, surplombés par la mystérieuse émeraude du massif des Maures. Le château de La Castille est planté là, au milieu des vignes, à l’ombre des platanes centenaires. Le bâtiment érigé au XVIIIe siècle est plus modeste qu’on pourrait se le figurer ; ses volets repeints en vert menthe lui donnent une allure hors du temps.

Au pied du château, face à une statue de la Vierge aux mains tendues dont le socle indique « Posuerunt me custodem » (« Ils ont fait de moi leur gardienne » en latin), un jeune séminariste au t-shirt bleu électrique est assis sur le dossier d’un banc. Il prie le chapelet. Pour qui demande-t-il l’intercession de la mère de Jésus ? Pour son séminaire, dit de l’Immaculée Conception, qui vient de passer une année sans ordinations, lui qui était si florissant ? Ou pour son évêque, Mgr Dominique Rey, à la tête depuis près d’un quart de siècle du diocèse de Fréjus-Toulon, et dont le siège épiscopal se voit de plus en plus menacé ?

En juin 2022, les ordinations prévues à la fin du mois à La Castille sont suspendues. Une décision rarissime née d’inquiétudes du Vatican

Le calme règne ce vendredi sur La Castille. On devine pourtant, entre les murs du château, les vives discussions qui viennent seulement d’y résonner. Le conseil épiscopal mensuel se termine tout juste, les convives ont commencé à déjeuner, non sans un bénédicité de rigueur. En plus du séminaire, de l’activité viticole et de quelques communautés accueillies dans le diocèse, l’évêque projette de transférer ici, à La Castille, l’évêché, actuellement situé à Toulon, au prix de travaux estimés à plus de 12 millions d’euros. Ce transfert, qui devrait être accompli à l’horizon 2030, paraît faramineux à l’heure où les comptes du diocèse sont déficitaires chaque année d’environ 2 millions d’euros. « Le déplacement de l’évêché, dans un but de rassembler les différents services de la curie en un même lieu, est un projet d’envergure qui n’est qu’au stade d’étude, précise Yves-Marie Sévillia, le directeur de cabinet de Mgr Rey, dans un mail qu’il adresse aux Jours. Étant donné le coût naturellement important d’une telle opération, c’est un sujet sur lequel rien n’est arrêté, toutes les hypothèses sont étudiées ; nous avançons lentement, prudemment, en impliquant toutes les instances diocésaines dans la réflexion et la consultation. »

Le bâtiment principal du domaine de la Castille à La Farlède, dans le Var, le 9 mai 2023 — Photo Maïté Baldi/Hans Lucas pour Les Jours.

Des portes du château de La Castille ressort de temps en temps un prêtre en soutane ou en simple clergyman pour grimper dans sa voiture.