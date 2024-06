Macron et ses idées à la conf

Si vous l’aviez en face de vous, vous aimeriez lui dire quoi, à Emmanuel Macron ? « Ça va pas la tête » ? Le secouer un bon coup afin de le faire redescendre sur terre ? Le remercier chaleureusement de faire en sorte que la France n’ait jamais été aussi près de tomber entre les griffes de l’extrême droite ? Le féliciter de faire joujou avec la démocratie ? Eh bien, c’est à peu près l’humeur dans laquelle nous sommes ce mercredi matin à quelques minutes de la conférence de presse du président de la République. Sa première, depuis son geste fou de dimanche 9 juin : dissoudre l’Assemblée nationale après l’énorme score du Rassemblement national (RN) aux européennes. Mais pas sa dernière, puisqu’il a promis d’intervenir trois fois par semaine jusqu’aux législatives, quelle félicité. Et quelle preuve, encore une, de la déconnexion totale d’Emmanuel Macron, qui n’a pas compris qu’à chaque fois qu’il ouvre sa bouche, son camp perd des points qui tombent dans l’escarcelle du RN. Voyez comme nous sommes heureux de nous trouver là, sous les verrières du pavillon Cambon, à Paris, plus habitué à accueillir des défilés de mode que des hordes de journalistes aux traits tirés par trois jours de folie politique. Et un Président enroulé dans sa grande cape de sorcier amateur de la démocratie, allez, vas-y Macron le désenchanteur, Les Jours partent en live.

12 h 10 Macron au clair de nul Après trente minutes de soliloque macronien toujours pas terminé, un doute nous saisit. Mais que propose-t-il de neuf, Emmanuel Macron ? Quelle idée de nature à renverser le résultat catastrophique de son camp ? Quelle piste qui ferait hésiter dans l’urne le 30 juin prochain ? Rien. Nibe. Aucune idée, sinon celle de poursuivre comme avant. Le tout en tapant allégrement sur ceux qu’il appelle dans un magnifique lapsus « les deux autres forces de gouvernement » avant de se reprendre « pardon, forces d’opposition ». Et voici qu’il dégaine de nouveau les méchants écrans qui font du mal aux enfants, la « réindustrialisation », une toujours mystérieuse « écologie à la Française », bref « une clarification de ce en quoi nous croyons », résume-t-il. C’est-à-dire de tout ce qu’il avait déjà déroulé en janvier, un programme très à droite à peine dilué dans l’eau tiède du macronisme. Le souci étant certainement que c’était déjà parfaitement clair, ce en quoi vous croyez, cher Président, et avec le résultat qu’on a vu dimanche soir. Emmanuel Macron pendant sa conférence de presse à Paris, le 12 juin 2024 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

11 h 45 La proposition macronienne : trois ans fermes Et que propose-t-il, le Président dissolvant face à « ces deux blocs », ces « bricolages d’appareil » et « alliances contre-nature aux deux extrêmes qui ne sont d’accord sur à peu près rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d’appliquer un quelconque programme » ? Eh bien, toujours la même chose : de l’« autorité républicaine à tous les étages », « plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et ses valeurs – c’est cela qui nous oppose aux deux blocs des extrêmes ». Il veut « replacer les questions de laïcité au centre », « ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires » – ça , c’est pour la frange vallsiste, ce qu’il imagine être la gauche raisonnable. Mais il y en a aussi pour la droite, pas de panique. « Nous devons, de manière implacable, continuer d’agir pour plus de sécurité, plus de fermeté », énonce-t-il – c’est vrai qu’on avait l’impression d’habiter au pays des laxistes. Donc « une fermeté accrue vis-à-vis de tous ceux qui considèrent la citoyenneté française comme une somme de droits à la carte ». Salauds de pauvres.

11 h 25 RN et LFI, même combat Et il est arrivé dans une fumée d’acétone, le Président dissolvant, précédé par un vieillard de 35 ans, le bientôt ex-Premier ministre le plus jeune qu’ait connu la France, Gabriel Attal. La conférence de presse tiendra plutôt de la conférence d’Emmanuel Macron, tout juste suivie de huit questions (dont une pour les pure-players). Son explication de la dissolution d’abord. C’est La France insoumise qui prend en premier, dont Emmanuel Macron dit que « certains » de ses députés « ont créé un certain désordre », ce qui, assure-t-il, était « inquiétant » pour les Français. Et puis cette motion de censure qui se dessinait à l’automne, « ça devenait dangereux pour la France ». Alors dissolution face à un « blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d’agir », dit un Emmanuel Macron qui oublie opportunément que c’est le cas depuis 2022 qu’il n’a décroché qu’une majorité relative aux dernières législatives. Analyse des résultats de dimanche par le président de la République : « L’extrême droite est à 40 % et les extrêmes à 50 %. » Ainsi Emmanuel Macron dessine-t-il un signe égal entre le Rassemblement national et La France insoumise. En toute décontraction. Expositions multiples d’Emmanuel Macron pendant sa conférence de presse à Paris, le 12 juin 2024 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

11 h 00 Souviens-toi, janvier dernier La dernière fois que vos serviteurs s’étaient adonnés à l’exercice de la conférence de presse présidentielle, c’était en janvier pour un « rendez-vous avec la nation ». Le gouvernement était tout frais, et son Premier ministre, Gabriel Attal, l’était encore. Cinq mois plus tard, il a pris 250 ans, des cheveux blancs et, contraint et forcé, il va mener la campagne des législatives pour le camp de la capilotade macroniste. Le résultat de la stratégie annoncée lors de cette conférence de presse aux faux airs de plateau de CNews – du réarmement, de l’ordre, de l’autorité – est là, sous nos yeux. En voulant trianguler, c’est-à-dire piquer les idées de l’extrême droite pour les faire siennes, Emmanuel Macron n’a réussi qu’à alimenter le feu du RN. Il se voulait gaullien, il était RNien. Et en retard, comme toujours, c’est le cas encore une fois ce matin.

10 h 48 La question des questions Classique polémique de conférence de presse présidentielle : les questions. Prévues à l’avance, réservées aux copains journalistes, ce genre de choses. Là, un tirage au sort est organisé juste avant l’événement. Pour les radios, c’est France Inter qui gagne ; pour la presse quotidienne régionale, c’est Ouest-France, et Libération pour la presse quotidienne nationale. Aussitôt, sur la boucle WhatsApp entre Renaissance et les journalistes accrédités, ça gueule du côté des pure-players qui, tels vos Jours adorés, ont été oubliés. Une consœur tente d’inventer quant à elle une nouvelle catégorie de presse en demandant : « Et une question Corse ? » La majuscule est d’origine. En attendant de régler ce grave conflit, les journalistes font avec les soutiens d’Emmanuel Macron venus peupler les dix premiers rangs du salon : Prisca Thévenot, Stéphane Séjourné, Stanislas Guerini… Autant dire qu’ils ont tous l’air d’avoir mangé un truc pas frais.

Les journalistes attendent le début de la conférence de presse, à Paris, le 12 juin 2024 — Illustration Simon Lambert/Les Jours.