Les vents de la mer : film-catastrophe à Bray-Dunes

Même les rouges-gorges passent par la mer. Homme de science et d’émerveillement, expert auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), peu suspect d’anti-écologie et d’obscurantisme, Jean-Pierre Lenfant est sidéré que l’État veuille planter des éoliennes offshore au large de Dunkerque, en pleine zone Natura 2000… Chaque matin, l’ornithologue se positionne sur les balcons de sable qui donnent à perte de vue sur la plage de Bray-Dunes, dans le Nord. Il fouille la ligne d’horizon qui délimite le gris de l’eau et le bleu du ciel – et réciproquement. C’est ici que, en 2028, doivent jaillir quelques dizaines de mâts éoliens, qui pourraient atteindre les 300 mètres de haut – ce serait le parc marin le plus puissant de France (lire l’épisode 1, « Éoliennes : j’ai demandé à Bray-Dunes »). Jean-Pierre Lenfant s’emporte de sa voix très douce : « C’est du vandalisme écologique. On n’a pas le droit de tout faire au nom de l’écologie ! »



Le retraité a le gilet à poches et le téléobjectif des paparazzi, une canne télescopique qui sert à stabiliser l’appareil photo et à escalader le dos des dunes. Arrivé en haut, sur cette crête qui ondule jusqu’en Belgique, le naturaliste surplombe l’ancienne « reine des plages » devenue « la plage des pauvres et des mineurs ». Il creuse dans les nuages avec ses optiques. Il flotte un ciel à vent. Un vent à éoliennes et à oiseaux. Ces derniers franchissent le détroit du Pas-de-Calais par dizaines de millions chaque année. Des oies majestueuses aux goélands en passant par les plus petites espèces qui chantent dans les cerisiers : merles, pinsons, rouges-gorges… Tous menacés par des hélices qui tourneront à 380 km/h sur une quinzaine de kilomètres. Ce n’est pas un hasard si les constructeurs et exploitants du futur parc, EDF Renouvelables et son partenaire canadien Enbridge, ont déposé une « demande de dérogation espèces protégées ». Ils s’épargneront des poursuites pour le cas où, sous la lame des rotors, on découvrait, morts, à la dérive, des bernaches cravants, ces migrateurs venus de Sibérie.

Le vent souffle sur les dunes de Bray-Dunes, dans le Nord, station balnéaire la plus septentrionale de France où nichent de nombreuses espèces d'oiseaux, le 2 février 2024 — Photo Édouard Bride pour Les Jours.

Comme la LPO, une quinzaine d’associations pour la protection de l’environnement contestent cette zone d’implantation. Elles espèrent être entendues lors de l’enquête publique qui se tiendra à partir de ce lundi et jusqu’au 28 avril, dernières concertations avant l’accord définitif que délivrera le préfet et les éventuels recours en justice. Les militants et chercheurs peuvent s’appuyer sur un argument d’autorité :