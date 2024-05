À Bruxelles, la résistible normalisation de l’extrême droite

De Bruxelles

Ce n’est pas tous les jours qu’un Ballon d’or se promène dans les couloirs du Parlement européen. Lorsqu’il arrive au premier étage du bâtiment Spaak, à Bruxelles, Hristo Stoichkov – 83 sélections avec l’équipe de Bulgarie, costume noir et cravate grise impeccables – fait son petit effet. L’ancien ailier gauche du FC Barcelone a accepté d’intervenir dans une conférence, ce mercredi 10 avril. Rendez-vous a été donné aux participants dans une vaste salle de réunion, à quelques volées de marches de l’hémicycle. À l’entrée, des assistants parlementaires dégainent leurs téléphones pour photographier le vainqueur de la Ligue des champions 1992. Des étudiants italiens invités se félicitent de leur journée de visite « vraiment si bien organisée ». La télévision bulgare est là aussi, ses grands spots lumineux calés sur la moquette bleue, prête pour les interviews. Car Hristo Stoichkov partage l’affiche avec une poignée de champions italiens, quelques compatriotes de renom, nageur, volleyeur, gymnaste, ainsi qu’avec le représentant permanent adjoint de l’Italie auprès de l’Union européenne (UE) et sa compatriote Iliana Ivanova, la Commissaire européenne à la Jeunesse. Autant dire que les deux eurodéputés à l’initiative de l’événement, l’Italien Pietro Fiocchi et le Bulgare Andrey Slabakov, ont le bras long et le sens du glamour.



Le premier est membre de Fratelli d’Italia, le parti post-fasciste de la Première ministre Giorgia Meloni. Le second a été élu au Parlement européen sur la liste du parti nationaliste bulgare VMRO. Et tous deux sont bien décidés à rempiler en juin. Mais ce 10 avril, à l’exception de quelques sorties bien senties sur le type de munitions utilisées en tir sportif et sur l’adhésion de la Bulgarie à l’espace Schengen, l’un comme l’autre s’en tiennent au sujet de la conférence. Sur le papier, l’objectif est de mettre en lumière les obstacles à l’activité physique des jeunes. Dans les faits, l’événement est d’abord l’occasion d’un joli coup de com, pour les deux élus comme pour le groupe politique au sein duquel ils siègent au Parlement : les Conservateurs et réformistes européens, l’ECR. Leur logo est partout dans la salle. Sur les grandes bannières installées à la tribune, sur les petites pochettes cartonnées que portent sous le bras les assistantes de Pietro Fiocchi et même sur les épaules des étudiants italiens et de la journaliste du service des sports de la télé bulgare, venue de Sofia pour l’occasion.