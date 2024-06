À Bruxelles, les extrêmes droites s’attirent

De Bruxelles

Envolée, la promesse d’un référendum sur le « Nexit ». Les Néerlandais ne se prononceront pas de suite sur une sortie de l’Union européenne. Pourtant, Geert Wilders, le leader du Parti pour la liberté (PVV), connu pour son climatoscepticisme et ses positions islamophobes, anti-immigration et prorusses, y tenait. Une consultation populaire contraignante et « des Pays-Bas souverains », « des Pays-Bas responsables de leur propre monnaie, de leurs propres frontières, qui établissent leurs propres règles » : c’est bien ce que vantait son programme l’an dernier. Celui sur lequel il a remporté les élections législatives de novembre 2023. Mais de référendum et de retour au florin, aujourd’hui, il n’est plus question.

Le parti, dans son programme pour les européennes, n’en fait pas mention et n’affiche plus qu’un euroscepticisme poli. Ce n’est pas contre l’UE qu’il en a, mais contre ce qu’elle serait devenue – un « super-État européen » – ou serait en passe de devenir – les « États-Unis d’Europe ». Bruxelles, estime le PVV, s’est arrogée des pouvoirs qui ne lui reviennent pas. « Pour nous, pas d’élargissement, de transfert de compétences ou de commissaire européen à la Défense », tempête-t-il. « Coopérer avec d’autres pays est une bonne chose, mais en préservant notre souveraineté et notre identité nationales. […] Nous travaillerons très dur pour changer l’Union de l’intérieur. »

Rassemblement de leaders d’extrême droite le 16 juin 2015 au Parlement européen à Bruxelles, avec notamment Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders… — Photo Parlement européen.

Cette mue, d’autres l’ont opérée bien avant le PVV.