Avril 2023, un féminicide, un de trop

Une femme est morte en avril, en France, tuée par son compagnon. Elle avait porté plainte contre celui-ci en fin d’année dernière. D’après le travail de documentation des Jours, six des trente-deux femmes victimes de féminicides depuis le 1er janvier 2023 avaient alerté les services de police ou de gendarmerie (lire l’épisode 7, « Féminicides : un quart des victimes avaient porté plainte »). Sans obtenir de protection.



Depuis 2019, année où la délégation aux victimes (DAV), une unité rattachée au ministère de l’Intérieur, a commencé à publier le nombre de féminicides par mois (lire l’épisode 1, « Une femme tous les trois jours »), c’est la première fois qu’il n’y en a qu’un seul sur une telle période de temps. Toutefois, il est trop tôt pour y voir un recul significatif. À la même période l’an passé, le collectif Féminicides par compagnon ou ex, recensait trente-quatre victimes, soit un nombre très proche de celui de 2023. Et au 31 décembre 2022, le collectif comptabilisait 112 féminicides. Soit, encore, une femme tuée par son conjoint, compagnon ou ex tous les trois jours.

Le 1er avril à Bois-Guillaume, en Seine-Maritime

Yamina, 47 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau. Son corps, ainsi que celui d’Ahcène Tayeb, son compagnon, âgé de 36 ans, ont été retrouvés dans leur appartement incendié. L’autopsie a révélé que cette femme n’avait pas succombé aux flammes. « L’absence dans ses poumons de traces de l’incendie permet d’affirmer qu’elle était décédée lorsque celui-ci s’est déclenché », a affirmé le parquet de Rouen dans un communiqué. Son corps « présentait des plaies au visage ainsi que des plaies de défense aux mains et aux bras ».

Selon le parquet, la piste du meurtre suivi d’un suicide est privilégiée, bien que l’intervention d’un tiers ne puisse être exclue. Ahcène Tayeb, connu pour des troubles psychiatriques, avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des violences. Yamina avait porté plainte contre lui pour violences conjugales en fin d’année dernière. Il avait été placé en garde à vue en octobre 2022. En situation irrégulière, il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, puis placé en centre de rétention avant d’être libéré. Ahcène Tayeb devait être jugé par le tribunal correctionnel de Rouen le 28 août 2023. L’enquête policière se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ces deux morts.

Le point sur les enquêtes en cours

Le 21 avril, une femme de 25 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau à Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Une enquête pour homicide a été ouverte.