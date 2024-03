L’Ukraine se retranche en défense

De la région de Soumy (Ukraine)

Le calme tient parfois à peu de choses. Cet après-midi de mars, à moins de 10 kilomètres de la frontière russe, une pluie fine persistante et une épaisse couverture nuageuse viennent offrir un peu de répit à un groupe de soldats ukrainiens installé sous une maigre canopée forestière. Quelques tranchées fatiguées naviguent entre les arbres et deux abris enterrés, sombres et étriqués, percés d’une petite cheminée d’où s’échappe doucement de la fumée. À quelques pas de là, les soldats de la 117e brigade de la défense territoriale, qui gardent le dernier barrage routier avant la frontière russe, lèvent à peine la tête lorsqu’arrive depuis la zone frontalière un minibus blanc de l’ONG ukrainienne East SOS, spécialisée dans l’évacuation de civils des zones de combat.

Relativement calme pendant la plus grande partie de l’année dernière, la région de Soumy, au nord-est de l’Ukraine, est depuis près de deux semaines battue par un incessant roulement de feu. Vraisemblable réponse aux incursions d’unités de volontaires russes pro-ukrainiens dans les régions russes voisines de Koursk et Belgorod, les bombardements – 390 à travers la région pour la seule journée du 20 mars – ont entraîné des scènes inédites de fuite de la population depuis les premières semaines de l’invasion, en février 2022. Aux frappes d’artillerie, tirs de missiles et drones kamikazes qui touchent l’Ukraine – telles les attaques enregistrées, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la capitale Kyiv et la région de Lviv, dans l’Ouest – se sont ajoutées ces dernières semaines de terrifiantes bombes planantes chargées de 500 kilos d’explosifs et larguées par l’aviation russe à plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front.

De plus en plus anxieux, le pouvoir ukrainien a fait de la construction de fortifications et autres lignes défensives une priorité absolue

Alors, comme partout le long de la ligne de front, les hommes de la 117e brigade de la défense territoriale s’enterrent. Les tranchées installées dans le bois en bordure du checkpoint sont déjà anciennes, creusées quelques semaines après la retraite de l’armée russe de la région de Soumy en avril 2022. Celle dans laquelle s’engouffre quelques kilomètres plus loin Vitali, l’ingénieur en chef du bataillon, respire encore le pin frais. « Schéma classique », commente-t-il, mains dans les poches d’une veste en camouflage non-réglementaire : 600 mètres de profondes tranchées creusées en zig-zag dans un champ, renforcées de rondins et de planches de bois et agrémentées de quelques positions de tir.