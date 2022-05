A Borne is star

Le respect est-il mort ? On les espérait toutes sur le pont, multipliant les analyses pour ne rien dire, additionnant les duplex depuis l’Élysée pour dire que là oui, peut-être, bref, pratiquant ce journalisme d’ameublement destiné à remplir l’antenne et à faire monter la sauce en attendant qu’enfin tombe la décision d’Emmanuel Macron, mais non, rien. Sur BFMTV et LCI, ce lundi matin, on est sur la guerre de Poutine en Ukraine ; sur CNews, on s’indigne du « burkini de la discorde ». Et l’attente de la succession de Jean Castex alors ? Tout le monde s’en tape. En éternels optimistes, Les Jours se sont dit que peut-être les chaînes info avaient appris. Qu’à force de se faire mener en bateau et tourner en bourrique par le maître des horloges, guettant le moindre signe, la moindre fumée, la moindre phrase, elles s’étaient lassées. Ça a tout de même duré trois semaines depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le 24 avril, cette affaire de nouveau Premier ministre conclue par la nomination d’Élisabeth Borne.

Après 15 heures, le cirque journalistique a repris, les motos pétaradant aux fesses de la voiture de Castex s’en allant présenter sa démission

Souvenez-vous du lundi 15 mai 2017 : elles avaient tenu le crachoir une demi-journée durant avant que, à 14 h 53, soit annoncé, par le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler et en huit secondes, le nom d’Édouard Philippe (lire l’épisode 1 de la saison 1 d’In bed with Macron).