Sur Facebook, 150 000 euros pour dézinguer l’IVG

Angélique a 18 ans. Il y a un an et demi, elle tombe enceinte. Lorsqu’elle l’annonce à sa mère, celle-ci entre dans une colère noire et la frappe dans le ventre. Au bout d’une semaine, sans que l’on ne saisisse trop pourquoi, elle devient plus sympa et l’accompagne dans sa grossesse. Le fils d’Angélique a aujourd’hui 7 mois. « C’est ma fierté. J’ai écouté mon cœur et je ne le regrette pas ! Avec le temps nos parents s’adaptent », écrit la jeune femme sur Facebook dans un témoignage décousu. Lisa, elle, n’a pas eu cette chance. Cette femme de 23 ans a dû avorter plus jeune, sous la pression des parents de son « chéri ». « Je suis morte une deuxième fois », dit-elle, sur Facebook aussi. Heureusement, Lisa retombe vite enceinte et donne naissance à un garçon. C’est chouette parce que son « chéri » a viré ses parents toxiques et qu’ils ont acheté une maison. Mais elle conclut ainsi : « Cet avortement nous a laissé de grosses séquelles (j’ai développé un syndrome de stress post-traumatique à la suite de cet événement) et je commence tout doucement à me reconstruire. »

Est-ce que ces deux témoignages sont vrais ? Difficile de l’affirmer. Une chose est sûre : ils ont été diffusés sans interruption ces dernières semaines sur le réseau social via des publicités financées par les propriétaires de la page Facebook « IVG, vous hésitez ? Venez en parler », un poids lourd qui compte 107 000 abonnés. Entre la mi-janvier et la fin février, neuf posts sponsorisés ont relayé tous les jours les histoires d’Angélique et de Lisa. Ils ont été vues par près d’un demi-million d’utilisatrices. Les proprios de la page ne laissent rien au hasard : ils payent Meta pour que leurs contenus ciblent systématiquement des femmes âgées de 18 à 34 ans, diffusant sur leurs fils Facebook et Instagram des témoignages négatifs et culpabilisants sur l’avortement. Ces publicités quotidiennes sont accompagnées de photos de bébés, de familles heureuses, de femmes enceintes, d’échographies ou de fœtus issues de banques d’images en ligne. Ce système bien rôdé dure depuis des années.

D’avril 2019 à février 2024, les propriétaires de la page « IVG, vous hésitez ? Venez en parler » ont acheté 850 publicités sur Facebook et Instagram

D’après nos calculs effectués à partir des données de Meta, disponibles pour la période allant d’avril 2019 à février 2024, les propriétaires de la page « IVG, vous hésitez ? Venez en parler » ont, via plusieurs entités, dépensé près de 150 000 euros pour financer 850 publicités sur Facebook et Instagram. Une somme qui les place parmi les 70 premiers annonceurs français de Meta, toutes catégories confondues.