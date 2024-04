Paris 2024 : le logo échoue au saut en auteur

Un cercle à l’intérieur duquel on peut voir soit une femme, soit une flamme. Le logo des jeux de Paris 2024, aujourd’hui massivement diffusé dans les rues de la capitale ou dans les médias, serait-il entaché d’irrégularités ? Son auteur, Sylvain Boyer, a porté plainte mardi 9 avril devant le tribunal de Paris pour « favoritisme », « trafic d’influence », « recel » et « contrefaçon ». Visés : le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (le Cojop) et ses liens avec l’agence W&Cie, qui a pour maison-mère Havas – le géant de la publicité propriété de Vincent Bolloré étant prestataire de nombreux marchés de Paris 2024, dont certains font déjà l’objet d’enquêtes judiciaires. Selon la plainte dévoilée par Le Monde et que Les Jours ont consultée, Paris 2024 et W&Cie (rebaptisée W Conran Design en 2024) se seraient entendues dès le départ pour réserver à la filiale de Havas la plus grosse portion du marché, profiter de ses retombées médiatiques et évincer l’auteur du logo. Alors, y a-t-il quelque chose de pourri dans le monde de l’olympisme ? Sylvain Boyer a accepté de raconter aux Jours ce qui motivait son action.

À la base, il y a le comportement pour le moins cavalier du Cojop avec celui qu’elle a choisi pour dessiner sa nouvelle identité visuelle. En 2018, le comité d’organisation présidé par Tony Estanguet, l’ancien champion olympique de canoë, décide d’abandonner le logo qui avait accompagné la candidature de Paris, une tour Eiffel stylisée. Le 9 octobre, un appel d’offres international est publié afin de refondre « l’identité visuelle de la marque-mère des Jeux », c’est-à-dire de « concevoir les emblèmes olympiques et paralympiques », et de décliner les « marques sur tous types de supports (web, éditions, merchandising, uniformes, billetterie, etc.) ». De nombreuses agences concourent, dont les plus grandes comme Havas. Mais surprise : c’est l’association de deux petites entreprises – les agences Royalties et Ecobranding – qui l’emporte. Derrière ces deux structures, il y a un homme, Sylvain Boyer. Diplômé de l’École de création visuelle, passé par Publicis et Lonsdale Design avant de fonder en 2018 Ecobranding, une entreprise qui se spécialise dans le design à faible impact climatique (par exemple en diminuant la consommation d’encre des logos).

Le logo imaginé par Sylvain Boyer est dévoilé en grande pompe lors d’une soirée spéciale organisée par le comité d’organisation des Jeux

Pour représenter les Jeux de Paris 2024, Sylvain Boyer a une idée : plutôt que de proposer une nouvelle déclinaison d’un monument parisien, il décide de féminiser le logo.