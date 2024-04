Nono limite

C’est sûr, le PNF, le Parquet national financier, doit partager la même passion que vos serviteurs pour les comptes Instagram de la smala Lagardère. Qui a allongé les 104 500 euros – minimum , c’est le prix d’entrée de gamme – de ce petit cabriolet Mercedes-AMG GT jaune « solarbeam » qu’a reçu Jade Lagardère, l’épouse, pour ses 29 ans ? La virée du cadet, Emery, à Tulum, au Mexique, où il s’enfila des cocktails caribéens il y a deux mois, qui a raqué ? Et la facture du Falcon 900EX, qui a baladé à Málaga ou aux Hamptons Jade, bien sûr, mais aussi sa mère Maïté et sa sœur Cassandra, ainsi qu’en témoignent de multiples clichés gravés dans le marbre d’Insta en 2013, en 2016, en 2018, en 2022 ?

Car toutes ces dépenses somptuaires sont au cœur de l’affaire qui a abouti, ce lundi 29 avril au soir, à la mise en examen d’Arnaud Lagardère pour « diffusion d’informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir et non-dépôt de comptes » par le PNF. S’il faut faire confiance à Arnaud Lagardère pour être créatif en matière de dézingage de l’empire familial tant il en a fait des miettes depuis la mort de son père Jean-Luc en 2003 jusqu’à le céder à Vincent Bolloré en 2023, là, tout de même, il vient de toucher le fond. Et le double fond, même. Car, lundi à 19 heures, à l’issue de sa journée d’interrogatoire par les juges du PNF entamée à 9 heures, il est sorti avec du rab : contrôle judiciaire avec « interdiction de gérer » et « cautionnement de 200 000 euros ». S’il devait bien s’attendre à sa mise en examen, l’interdiction de gérer a eu une conséquence immédiate : Arnaud Lagardère a dû, contraint et forcé (même si un appel est en cours), démissionner de ses mandats exécutifs, à commencer par celui de PDG du groupe Lagardère. Ratiboisé par Vincent Bolloré, déchu du reste par la justice : un destin.

Siège vide d’Arnaud Lagardère avant l’ouverture de l’assemblée générale du groupe Lagardère à Paris, le 10 mai 2019 — Photo Vincent Isore/IP3.

Déjà sur un strapontin généreusement alloué par Vincent Bolloré, cornaqué de toutes parts par les Bolloboys depuis l’OPA de Vivendi sur Lagardère avec le numéro 1 de Canal+ Maxime Saada nommé vice-président (et peut-être bientôt successeur) du groupe créé par son père, Arnaud était en sursis jusqu’en 2027 – ainsi que le stipulaient les petites lignes du rachat par Bolloré – ; désormais, il n’est plus rien. Pas même un reflet dans le compte Instagram de Jade, d’où il reste curieusement absent.

Arnaud Lagardère a, semble-t-il, confondu sa carte bleue perso avec celle de la boîte. C’est l’un des principaux griefs de la justice à son endroit

Pour une fois, Vincent Bolloré n’est pour rien dans la décrépitude d’Arnaud Lagardère et ses démêlés avec la justice.