Europe 1 : du travail de Praud

Oh oui encore vas-y c’est trop bon, mets-moi du CNews partout. Tel est le petit cri de plaisir qui résonne dans les couloirs d’Europe 1. Un petit, et même plutôt un gros cri, assourdissant même. Souvenez-vous, il a commencé en 2021, ce symbole de la mise sous tutelle de la radio par la chaîne info de Vincent Bolloré. Dans un premier temps, ce sont des figures de CNews qui sont venues présenter des tranches sur Europe 1, à l’instar de Dimitri Pavlenko à la matinale, Romain Desarbres ou Thomas Lequertier – avec des destins contrariés, ces deux derniers ayant déjà replié leurs gaules vers leur maison d’origine. Ça s’est poursuivi avec des codiffusions sur la télé et la radio, initiée par le Punchline de Laurence Ferrari. Et puis il y a eu, révélé par vos serviteurs (lire l’épisode 36, « Praud d’échappement vers Europe 1 »), le kidnapping de Pascal Praud à RTL et son transfert sur Europe 1 où il anime, peu ou prou, la même émission que précédemment, Pascal Praud et vous. Souci (ou joie, c’est selon où on se place) : ça marche, et voilà que la radio, en chute libre depuis des années, voit ses audiences légèrement remonter, portées par le décerveleur en chef de CNews.

« Praud joue un rôle essentiel dans le coup de projecteur qui est mis sur Europe 1 », soulignait d’ailleurs le directeur général d’Europe 1, Donat Vidal Revel, lors d’un récent comité social et économique dont Les Jours ont obtenu le compte-rendu.