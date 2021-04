Lagardère prêt à se faire Bollotter tout cru

Que fait un superhéros sans sa cape ? Eh bien, il s’écrase. Pardonnez cette blague digne des heures les plus sombres de Toto, mais elle résume bien la situation. Arnaud Lagardère a perdu son superpouvoir, la commandite, qui le transformait en SuperInvirableMan. L’accord a été acté ce mercredi matin par un communiqué du groupe Lagardère sobrement intitulé « Projet de transformation de Lagardère SCA en SA ». Le « C » de la commandite disparaît du costume d’Arnaud dont le groupe devient une simple Société anonyme où seront représentés tous ceux qui, Vincent Bolloré en tête, reluquent ses abattis. Et c’est ainsi que disparaît une nouvelle relique léguée par son père à Arnaud Lagardère en même temps que son empire confettisé depuis la mort du paternel.

À l’issue de la prochaine assemblée générale, le 30 juin, Arnaud Lagardère se verra donc dépouillé de la commandite mise en place par son père Jean-Luc en 1992, son superpouvoir, donc, qui le rendait indéboulonnable en échange, tout de même, de devoir répondre sur ses propres deniers des pertes du groupe. Un vieux machin que cette commandite qui, à en croire cet article de BFM Bourse (on a de ces lectures…), remonterait à la république de Venise, au XIIe siècle, quand le propriétaire d’un bateau laissait toute latitude au capitaine du navire qui était seul maître à bord. Moyennant quoi, si les marchandises étaient abîmées ou perdues, c’est le capitaine qui devait les rembourser sur ses propres sous.

L’empire Lagardère est certes plombé par la crise sanitaire, mais aussi par les choix stratégiques incompréhensibles de l’héritier

Autant dire que le capitaine Lagardère a du souci à se faire vu l’état des marchandises sur le bateau, si on en croit les résultats publiés ce mardi 27 avril, qui voient le chiffre d’affaires du groupe baisser de 33,5 % sur un an.