Les Samis, une lutte polaire pour leur terre

Envoyée spéciale en Suède

Village de Puoltsa, Suède, 140 kilomètres au nord du cercle polaire. La route glacée serpente entre les arbres et les petites maisons de bois peintes en rouge de Falun. Sur le bas-côté, un renne a enfoui sa tête dans une congère en quête d’un peu de verdure gelée à grignoter. Il ignore la voiture qui le dépasse en faisant crisser la neige sous ses roues. Le tableau de bord affiche -25°C. Au Sud, les forêts de Girjas sont un immense feuillage de givre que les derniers rayons parent de reflets rouge et or. Il est 13 heures et déjà, la lumière décline. En ce début décembre, le soleil ne survole l’horizon qu’une heure à peine avant de disparaître. Dans quelques jours, l’Arctique s’enfoncera pour un mois dans la nuit polaire.