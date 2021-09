Lafarge, une impunité en béton

Est-ce vraiment grave de polluer ? Cela fait un an maintenant que l’on enquête, dans J’ai pollué près de chez vous, sur la façon dont les crimes et délits environnementaux sont traités en France, et on commence sérieusement à en douter. L’une des très sales affaires qui nous a donné envie de travailler sur le sujet concerne le leader mondial du ciment, à savoir l’entreprise française Lafarge. On suit cette histoire depuis le début et, petit spoiler, ce qu’on a découvert a un très mauvais goût d’impunité.

Souvenez-vous : en septembre 2020, Europe 1 dévoilait une vidéo tournée quelques jours plus tôt. On y voyait un camion-toupie posté sur le site parisien de Lafarge à Bercy (XIIe arrondissement de Paris) dont s’écoulait dans la Seine, via une trappe ouverte, un volume important de liquide blanchâtre chargé de particules de ciment et d’une très grande quantité de morceaux de plastique. À qui la faute ? Lafarge déplorait à l’époque dans un communiqué un incident « exceptionnel ». Et tentait la contre-attaque, en se disant victime d’une « malveillance ».

Les deux situations survenues en 2020 sur nos sites de Mirabeau et de Bercy sont des incidents tout à fait exceptionnels. Réponse de Lafarge

Sauf que les inspecteurs de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) sont venus sur place et ont constaté des manquements imputables à Lafarge. Ils ont découvert, selon Libération, que l’entreprise avait, avant la sortie de la vidéo compromettante, entrepris de réparer dans son coin ladite malveillance.