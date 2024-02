« Je me souviens d’avoir eu honte d’être là, les jambes écartées »

«Fermez les yeux, imaginez que là, c’est le pénis de l’agresseur qui est sur vous. Vous ne pensez pas qu’il faisait plutôt ce geste-là ? » Cette phrase serait celle d’une médecin, la docteure Caroline Rey-Salmon. Pédiatre légiste de formation, elle est aussi depuis décembre vice-présidente de la Ciivise, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, créée en janvier 2021. Son ancien président, le juge Édouard Durand, a été renvoyé par le gouvernement après trois ans d’engagement. Moins glorieux sera le règne de Caroline Rey-Salmon. Deux mois à peine après sa nomination, la vice-présidente se met en retrait : elle est visée par une plainte pour agression sexuelle. La plaignante est une victime d’inceste.

La jeune femme a témoigné sur France Info, le 6 février. Dans le cadre de sa plainte pour inceste déposée en 2020, elle est été examinée par Caroline Rey-Salmon, à l’âge de 21 ans. « Elle m’a dit que je me trompais, que je n’avais pas pu subir de viol vaginal parce que mon hymen n’était pas déchiré », se souvient Louison – le pseudonyme qu’elle donne dans la presse. « “Remettez-vous dans la scène” », lui aurait demandé la légiste, en réalisant « à plusieurs reprises le geste de va-et-vient sur [son] sexe » pour tenter de caractériser les actes de son agresseur. Sur la table de consultation, Louison répond qu’elle ne sait plus. « Je me suis sentie totalement partir, je ne pouvais plus bouger », se souvient la jeune femme, qui entre ensuite dans une phase d’amnésie.

Pour les femmes victimes de violences sexuelles, le suivi et les examens gynécologiques sont souvent vécus comme des expériences traumatisantes