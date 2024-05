« Les victimes de féminicides, on en parle une fois et après, elles disparaissent »

Ce mardi 14 mai, à 18 heures, elles sont une petite trentaine à se retrouver sur le quai des Célestins, dans le VIe arrondissement de Paris. « On avait besoin de figurants pour occuper l’espace, on pensait qu’il ferait beau, lance à la cantonade Célia Levy, sous la grisaille des bords de Seine. Vous déposez les portables dans le sac et si la police arrive et qu’il y a une garde à vue, vous gardez le silence. » Elle se reprend : « Non, mais normalement on ne devrait pas aller en garde à vue. Chacun à un rôle ? Allez, on y va. » La petite cohorte militante se met en branle, tachetée de vêtements ou d’accessoires violets, la couleur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Toutes se dirigent vers la voie Georges-Pompidou, en contrebas, pour se positionner au pied du pont de Sully qui franchit deux bras du fleuve et l’île Saint-Louis. Les rares badauds parcourant ce quai piéton, noir de monde par beau temps, prêtent un regard distrait à ce groupe qui sort de ses cabas des centaines de petits bateaux rouges et déploie quelques banderoles.

Des militantes du collectif féministe #NousToutes mettent à l’eau 940 bateaux représentants les féminicides recensés depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, à Paris, le 14 mai 2014 — Photo Julie Balagué pour Les Jours.

Ce 14 mai, les comités parisiens du collectif #NousToutes ont organisé un « femmage », c’est-à-dire un hommage aux victimes de féminicides. La date n’a pas été choisie au hasard : le 14 mai 2017, Emmanuel Macron est officiellement investi président de la République. La même année, il décrète que l’égalité entre les femmes et les hommes sera la grande cause de son premier quinquennat (engagement renouvelé en 2022), laquelle passe, dit-il, par la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, pour cet anniversaire, les militantes ont fabriqué 940 bateaux pour les mettre à l’eau, afin de symboliser le nombre de féminicides survenus depuis sept ans. Sur chacun des flotteurs, le prénom et l’âge d’une victime sont inscrits au feutre noir. Il y en a 940 car #NousToutes décompte tous les meurtres de femmes commis par des hommes, et pas « seulement » ceux commis dans le cadre conjugal – comme Les Jours l’ont fait tout au long de 2023 dans la série Assassinées. Depuis 2017, d’après les chiffres disponibles, ces derniers s’élèvent à près de 840 (lire l’épisode 25 de la saison 1, « Baisse des féminicides : “Ce n’est pas une réussite, c’est un massacre” »).

En plus du « femmage », le collectif a envoyé une lettre de six pages à Macron : deux pages de revendications, quatre pages de noms de victimes de féminicides

« Les âges vont de 5 à 99 ans. Nous voulons dénoncer l’absence de volonté politique de ce gouvernement contre les violences faites aux femmes », dévoile Célia Levy, 52 ans, militante chez #NousToutes depuis trois ans et instigatrice de cette action non déclarée en préfecture.