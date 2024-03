Concert annulé à Carnac : faux satanisme et vrai intégrisme à la barre

Les notes s’enchaînent, comme hors du temps. À l’orgue, entre autres instruments – notamment les cuivres, dans son dernier album, All Life Long, sorti en février dernier –, Kali Malone dévoile son art et, sûrement, un peu de son âme. Dans le monde entier, des oreilles attentives et amatrices de musique expérimentale se pressent pour aller l’écouter jouer en live. Le 13 mai 2023, la musicienne américaine devait passer par l’église Saint-Cornély de Carnac, dans le Morbihan, pour y donner un concert. Il n’a pas eu lieu. Une trentaine de militants catholiques intégristes s’y étaient opposés, brandissant pancartes et chapelets (lire l’épisode 6, « Spectacles annulés : “On est confrontés à du terrorisme d’extrême droite” »). Ce mercredi 13 mars, deux personnes ont comparu devant le tribunal de Lorient. Elles devaient répondre des faits d’organisation d’une manifestation non déclarée et d’entrave à la liberté d’expression pour l’un ; de violences volontaires sans incapacité totale de travail pour l’autre.



Dans la salle d’audience, d’un blanc aseptisé, aucune musique ne résonne. À peine entend-on la voix grave de Nicolas H. lorsque, droit comme un I, il se présente. La justice lui reproche d’être l’instigateur de la manifestation qui a mené à l’annulation du concert de Kali Malone. Il a 30 ans, comme l’artiste qu’il n’a pas souhaité voir se produire ce jour-là. Elle est musicienne, originaire du Colorado, proche de groupes de drone metal, notamment celui de son époux Stephen O’Malley, Sunn O))). Il est programmeur informatique, breton et responsable local de Civitas. Mais Nicolas H. l’assure, ce n’est pas au nom de ce mouvement politique intégriste d’extrême droite – déjà à l’origine de l’annulation de concerts d’Anna von Hauswolff en décembre 2021 (lire l’épisode 1, « Des concerts crucifiés dans un silence de cathédrale ») et d’un autre de Bilal Hassani à Metz en avril 2021 – qu’il a lancé un appel à bloquer l’accès des portes de l’église Saint-Cornély, ce samedi-là. L’initiative serait purement personnelle.

Dans le tribunal de Lorient avant le début du procès, le 13 mars 2024 — Photo Marie Sebire/Hans Lucas pour Les Jours.

La venue de Kali Malone est prévue depuis plusieurs mois à Carnac quand les premiers appels à l’interdiction retentissent. La section Civitas de Vannes, déjà, écrit à l’évêque Raymond Centène pour le sommer d’agir début mai 2023. Pas de réponse. Surtout, c’est au curé de Saint-Cornély qu’il revient d’accepter ou non que se tiennent des concerts dans sa paroisse.