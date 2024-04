«Haaaan », « Vous avez pas le droit de casser ! » Le cri est sincère et la surprise totale. Assise sur le siège passager de sa voiture, téléphone en main, Laëtitia avait entendu les ordres répétés par des gendarmes de Hoymille (Nord) à son mari, Pierre, de souffler dans un éthylotest et/ou d’accepter de sortir de sa voiture. Sinon, il en serait sorti manu militari. Mais voilà, le couple est persuadé qu’il lui suffit de répéter calmement certains arguments pour échapper à cette sanction :

« Je ne contracte pas avec vous » ;

« Je ne consens pas » ;

« Je dépends de la juridiction de la Common Law Court, tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple » ;

« Le Code de la route, c’est pas une loi, c’est un arrêté depuis 1922 » ;

« Est-ce que j’ai tué ? Est-ce que j’ai volé ? » ;

« C’est pas un véhicule, c’est une voiture » ;

« Écrivez notre nom en minuscule s’il vous plaît, nous ne sommes pas des entreprises. »

Ces éléments de langage sont mot pour mot ceux recommandés par les partisans et influenceurs adeptes d’une théorie née aux États-Unis et appelée « la fraude du nom légal » ou le mouvement des « citoyens souverains ». On peut la résumer ainsi : à leurs yeux, les citoyens ont été dépossédés de leur identité par des États et des gouvernements qui sont en réalité des entreprises. Retrouver sa liberté impliquerait de refuser d’obéir et/ou de payer certaines taxes, refuser de « contracter », donc.

Iridologie, libération du péricarde, médecine vibratoire : Laëtitia et Pierre sont adeptes de pseudo-thérapies en tout genre

Ces arguments n’ont pas convaincu et un gendarme a fini par casser plusieurs vitres de leur Berlingo, blessant légèrement Laëtitia au visage et aux mains. La vidéo, partagée le 1er avril sur des canaux Telegram par cette dernière, a ensuite été diffusée le lendemain par le conférencier belge Vincent Flibustier. Ce militant antidésinformation – aux méthodes controversées – a, dans un montage très moqueur, donné à cette séquence un succès un peu dingue. Vue plusieurs millions de fois, elle a été reprise ensuite par une bonne partie de la presse française.

On s’est posé une question simple : comment le couple en est-il arrivé là ? Comment en vient-on à foncer tête baissée dans une croyance, au point de se faire casser les vitres de sa bagnole par des gendarmes sur un rond-point du nord de la France, près de Zegerscappel ? Pour y répondre, on a interrogé le premier concerné : Pierre. Celui-ci, disponible et courtois, nous a répondu pendant plus d’une heure et demie par téléphone, demandant en revanche à pouvoir relire ses citations avant publication. On a également épluché les posts du couple sur les réseaux sociaux, qui permettent de reconstituer leur cheminement.

Pierre et sa femme Laëtitia ont été arrêtés par des gendarmes de Hoymille (Nord) — Illustration Simon Lambert/Les Jours.

À en croire Pierre, les racines de son combat se trouvent dans son enfance. Ému, il assure avoir vécu pendant sa jeunesse des épisodes douloureux pendant lesquels il s’est retrouvé « en situation de soumission ». Aujourd’hui âgé de 52 ans, il s’est fait la promesse de